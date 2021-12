Francesco in volo verso Cipro, prima della partenza l'abbraccio con i profughi

Il 35.mo viaggio apostolico a Cipro e in Grecia è cominciato con gli incontri del Papa con due gruppi di migranti di varie nazionalità, il primo accompagnato a Casa S. Marta dalla Comunità di Sant'Egidio e il secondo ospite della parrocchia di Santa Maria degli Angeli vicino all'aeroporto di Fiumicino

Alle 11.05 Papa Francesco è decollato dall'eroporto di Roma Fiumicino per Larnaca, destinazione Cipro. In mattinata, prima di lasciare Casa Santa Marta, il Pontefice ha salutato un gruppo di 12 rifugiati accompagnati dall’Elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski”. I migranti ora residenti in Italia - riferisce in un comunicato la Sala Stampa della Santa Sede - provengono “dalla Siria, dal Congo, dalla Somalia e dall’Afghanistan”. Sono transitati per il campo di Lesbo negli scorsi anni e sono stati accolti al loro arrivo dalla Comunità di Sant’Egidio. Tra di loro, alcuni erano arrivati con il Papa e nel 2016 erano sull’aereo papale. Dopo aver lasciato il Vaticano il Papa - riferisce ancora la Sala Stampa della Santa Sede – “si è fermato alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, nei pressi dell’Aeroporto di Fiumicino, dove ha pregato davanti all’immagine della Madonna di Loreto”. Qui ha incontrato un gruppo di 15 profughi ospitati dalla parrocchia.

Un viaggio da vivere e raccontare

All’aeroporto di Fiumicino al seguito del Papa, sono giunti giornalisti delle testate di tutto il mondo. Per la prima volta - ricorda Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana e Vatican News, a bordo dell'aereo papale - è la nuova compagnia di bandiera italiana “Ita Airways” a ospitare. sul volo il Pontefice, il suo seguito e i cronisti cge racconteranno le tappe di questo 35.mo viaggio apostolico che prende le mosse dall'isola di Cipro, Paese diviso dal 1974, per concludersi nell'arco di tempo dal 4 al 6 dicembre in Grecia, dove l’emergenza migratoria interpella l’Europa e i Paesi del Mediterraneo. “Il Pontefice - sottolinea Massimiliano Menichetti - sarà pellegrino in luoghi benedetti dalla storia, dalla cultura e dal Vangelo come il Papa stesso ha ricordato”. E “continuerà a camminare nel solco del dialogo ecumenico”.

Giornalisti al seguito: le fasi prima della partenza

I Telegramma di sorvolo: gli auspici del viaggio

Il Papa si reca in visita pastorale a Cipro e in Grecia “come un pellegrino che anela ad antiche sorgenti – si legge nel telegramma pontificio fatto pervenire, al momento di lasciare il territorio italiano, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – con il vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e le popolazioni locali”. Francesco saluta, poi, tutto il popolo italiano, con l’auspicio di “serenità e mutua cooperazione per il bene comune”. Dal suo canto, nel suo messaggio di risposta, Mattarella sottolinea che quello del Papa è “un viaggio apostolico nel cuore del Mediterraneo, sulle cui sponde lungo il corso dei secoli, si sono incontrati e confrontati popoli e culture in un processo di reciproco arricchimento”. Si tratta di “un crocevia di fondamentale importanza”, aggiunge il capo dello Stato, nel quale tutti devono impegnarsi per far prevalere “le ragioni della pace, dell’accoglienza e del mutuo intendimento” sulle “logiche che alimentano le violazioni alla dignità della persona e ai suoi diritti fondamentali”.

