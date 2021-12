Il dolore di Francesco per la morte dei migranti in Messico

In un telegramma inviato all’arcivescovo di Tuxtla Gutierrez, monsignor Fabio Martinez Castilla, il Pontefice esprime il suo “profondo dolore” per i migranti morti a bordo di un camion che si è ribaltato, lungo un’autostrada dello Stato del Chiapas, in Messico

Isabella Piro – Città del Vaticano Profondo dolore e tristezza per le vittime, ma anche vicinanza e consolazione per i loro familiari, e desiderio di pronta guarigione per i feriti: sono i sentimenti espressi da Papa Francesco di fronte alla recente strage di migranti avvenuta in Messico. Nel telegramma, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e inviato all’arcivescovo di Tuxtla Gutierrez, monsignor Fabio Martinez Castilla, il Pontefice ricorda i più di 50 morti e gli oltre 40 i feriti provocati da un grave incidente stradale. Leggi Anche 10/12/2021 Strage di migranti sulle strade del Messico: camion si ribalta, 53 vittime Le vittime sono migranti, provenienti dal Guatemala e dal Salvador e diretti verso gli Stati Uniti, che si trovavano a bordo di un camion merci, lungo l’autostrada che collega Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutierrez. Ad un tratto, il velivolo ha impattato contro un muro – sembra a causa dell’alta velocità – e poi si è ribaltato. Pregando, quindi, per “l’eterno riposo” dei defunti, “in questo momento di dolore” Papa Francesco benedice i loro familiari ed i feriti, impartendo tale benedizione “come pegno di speranza nel Cristo Risorto”.