Il Papa a “Famiglia Cristiana”: grazie per aver accompagnato tante generazioni

Francesco rivolge, in un messaggio, i propri auguri al settimanale nato 90 anni fa. Il primo numero è stato stampato il 25 dicembre del 1931

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

“Ringrazio con voi Dio per questi 90 anni durante i quali Famiglia Cristiana ha accompagnato tante generazioni, impegnandosi ad essere presenza amica, un giornale di popolo e per il popolo, attento a dare la parola ai più deboli ed emarginati”. Papa Francesco si rivolge così al direttore, ai giornalisti e ai lettori del settimanale fondato nel 1931 dal beato Giacomo Alberione. Il Pontefice esprime anche il proprio incoraggiamento “a servire con gentilezza la verità mediante il buon giornalismo, che non dà spazio al chiacchiericcio mediatico”. Ed invita “a non aderire ad altro schieramento se non a quello del Vangelo, ascoltando tutte le voci e incarnando quella docile mitezza che fa bene al cuore”. “In un tempo, nel quale a volte le persone si abituano alla asprezza come metro di confronto - aggiunge il Papa nel messaggio - è valido quanto scrisse il Beato Giacomo Alberione a proposito del vostro settimanale, che domanda il permesso di entrare e chiede un benevolo sguardo di compiacenza, come ad una persona amica”.

La storia di Famiglia Cristiana

Famiglia Cristiana è nata per animare e sostenere nella società italiana un preciso e costante impegno verso la famiglia. Le prime mille copie di Famiglia Cristiana vengono stampate ad Alba nella notte di Natale del 1931 per volontà di don Giacomo Alberione. Tutto inizia in sordina, senza alcuna promozione. “Bisogna cominciare – aveva detto il fondatore - dalla paglia di Betlemme”. Il primo numero viene venduto per 20 centesimi: dodici pagine in bianco e nero, che saliranno a sedici nel 1932. Famiglia Cristiana si diffonde gradualmente su tutto il territorio nazionale e, a partire dal 1937, la tiratura comincia a crescere. Nel 1944, nonostante la guerra, si toccano le 100 mila copie. Da allora la diffusione è crescente: 120.000 copie nel 1948, 155.000 nel 1951, 200.000 nel 1953 e 300.000 nel 1954. Nei primi anni di vita Famiglia Cristiana è un “prodotto artigianale” fatto in casa: al medico di Alba è affidata la rubrica sui consigli per la salute, un frate francescano gestisce la rubrica I Colloqui col Padre. Nel 1954 il settimanale assume un profilo editoriale professionale con tecnici, giornalisti, collaboratori, fotoreporter e pubblicitari.

Voce della famiglia

Famiglia Cristiana raggiunge le 750 mila copie nel 1956, 900 mila nel 1959 e il traguardo del milione di copie nel 1961. Nel 1971 vengono aperte la redazione di Milano e quella di Roma. La redazione cresce e si avvale di mezzi e tecnologie d’avanguardia per confezionare un prodotto sempre più ricco di servizi, rubriche e informazioni. Diventa il primo settimanale italiano, il terzo nella classifica europea. Nell’anno del cinquantenario, il 1981, la “parrocchia” di Famiglia Cristiana conta quasi 6 milioni di lettori e una tiratura di un milione e duecentomila copie. Nel 1997 nasce il sito internet del settimanale. Dopo circa 10 anni, nell’aprile 2010 nasce la “nuova” Famiglia Cristiana, nella versione cartacea e on line che intende essere “voce della famiglia e a questa dedicare informazione, servizio e riconoscimento”.