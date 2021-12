Monsignor Nwachukwu è il nuovo osservatore all’Onu di Ginevra

Il presule, finora nunzio apostolico a Trinidad e Tobago e nell’area dei Caraibi, sostituisce l’arcivescovo Ivan Jurkovič, dal giugno scorso nominato dal Papa nunzio in Canada

Nigeriano, 61 anni, da 27 nel Servizio diplomatico della Santa Sede. È il profilo dell’arcivescovo Fortunatus Nwachukwu, che oggi Francesco ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C.), nonché rappresentante della Santa Sede presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.). Il presule prende il posto lasciato nei mesi scorsi da monsignor Ivan Jurkovič, che il Papa aveva destinato in giugno in Canada come nunzio apostolico.

Monsignor Nwachukwu, sacerdote dall’84 e laureato in Teologia Dogmatica e in Diritto Canonico, finora svolgeva il proprio ministero in veste di nunzio apostolico in Trinidad e Tobago, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Repubblica Cooperativistica della Guyana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Suriname e Delegato Apostolico nelle Antille; Rappresentante Plenipotenziario della Santa Sede presso la Caribbean Community (CARICOM). Alle spalle anche una lunga esperienza nelle rappresentanze pontificie avendo servito nelle nunziature apostoliche di Ghana, Paraguay, Algeria, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso la Sezione Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Il presule, che nel 2007 era stato nominato capo del Protocollo della Segreteria di Stato, è un poliglotta, conosce l’inglese, l’italiano, il tedesco, l’ebraico moderno, il francese, lo spagnolo e l’arabo.