Francesco: in Europa la democrazia arretra, il rimedio è l'arte della buona politica

Rivolgendosi alle autorità greche, nel primo discorso dopo il suo arrivo ad Atene, il Papa invita a non cedere alle seduzioni dell’autoritarismo: all’indifferenza individualista, si opponga la cura dei più deboli e del creato, cardini essenziali per un umanesimo rinnovato nel continente. E sui migranti, l'auspicio di una "visione d'insieme" contro gli egoismi che escludono

Antonella Palermo - Città del Vaticano

A vent’anni dalla visita di Giovanni Paolo II e nel bicentenario della indipendenza, Francesco approda in Grecia e invita il Paese, definito la memoria d’Europa (così anche nella firma del Libro d'onore: "Dio benedica la Grecia, memoria di Europa"), a custodire radici forti. Alla presenza della presidente della Repubblica Ekaterini Sakellaropoulou, dei membri del governo e del corpo diplomatico, delle autorità religiose e civili, dei rappresentanti della società e del mondo della cultura, il Papa consegna un ampio e denso discorso che spazia dal ricordo della sapienza politica, culturale e spirituale che qui ha trovato la culla, alle sfide che riguardano la tutela della casa comune e la pandemia.

La Grecia invita ad alzare lo sguardo verso l'Alto

"Senza Atene e senza la Grecia l’Europa e il mondo non sarebbero quello che sono. Sarebbero meno sapienti e meno felici", così il Papa ricordando San Gregorio di Nazianzo.

“Da qui gli orizzonti dell’umanità si sono dilatati”

Il Papa si lascia affascinare dal ricordo della lingua greca "linguaggio della sapienza umana divenuto voce della Sapienza divina" e sottolinea:

La Grecia invita l’uomo di ogni tempo a orientare il viaggio della vita verso l’Alto. Verso Dio, perché abbiamo bisogno della trascendenza per essere veramente umani. E mentre oggi, nell’Occidente da qui sorto, si tende a offuscare il bisogno del Cielo, intrappolati dalla frenesia di mille corse terrene e dall’avidità insaziabile di un consumismo spersonalizzante, questi luoghi ci invitano a lasciarci stupire dall’infinito, dalla bellezza dell’essere, dalla gioia della fede. Da qui sono passate le vie del Vangelo, che hanno unito Oriente e Occidente, Luoghi Santi ed Europa, Gerusalemme e Roma.

Ponte tra le genti, casa di popoli democratici

Francesco insiste sulla peculiarità di una terra, nel cuore del Mediterraneo, che ha nel dna la vocazione ad essere "ponte tra le genti" e dove "grandi storici si sono appassionati nel raccontare le storie dei popoli vicini e lontani". Cita Socrate e la consapevolezza, maturata proprio in Grecia, dove ci si sente "cittadini non solo della propria patria, ma del mondo intero". Cittadini: qui l’uomo ha preso coscienza di essere 'un animale politico' (cfr Aristotele, Politica, I, 2).

In quanto parte di una comunità, ha visto negli altri non dei sudditi, ma dei cittadini, con i quali organizzare insieme la polis. Qui è nata la democrazia. La culla, millenni dopo, è diventata una casa, una grande casa di popoli democratici: mi riferisco all’Unione Europea e al sogno di pace e fraternità che rappresenta per tanti popoli.

Preoccupazione per l'arretramento della democrazia

In questo scenario storico di così grande spessore e prestigio, il Papa esprime, tuttavia, il rammarico di dover registrare oggi, non solo nel continente europeo, quello che definisce "un arretramento della democrazia". E spiega l'autentico e originario significato di democrazia e i rischi che si corrono se ci si distanzia da essa:

Essa richiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e dunque domanda fatica e pazienza. È complessa, mentre l’autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allettanti. In diverse società, preoccupate della sicurezza e anestetizzate dal consumismo, stanchezza e malcontento portano a una sorta di “scetticismo democratico”. Ma la partecipazione di tutti è un’esigenza fondamentale; non solo per raggiungere obiettivi comuni, ma perché risponde a quello che siamo: esseri sociali, irripetibili e al tempo stesso interdipendenti.

Inoltre, aggiunge: "Ma c’è pure uno scetticismo nei confronti della democrazia provocato dalla distanza delle istituzioni, dal timore della perdita di identità, dalla burocrazia".

Il rimedio è nella buona politica

Come nello stile di Francesco, che è solito mettere a fuoco le preoccupazioni ma indica anche gli aggiustamenti possibili e auspicabili, suggerisce:

Il rimedio a ciò non sta nella ricerca ossessiva di popolarità, nella sete di visibilità, nella proclamazione di promesse impossibili o nell’adesione ad astratte colonizzazioni ideologiche, ma sta nella buona politica. Perché la politica è cosa buona e tale deve essere nella pratica, in quanto responsabilità somma del cittadino, in quanto 'arte del bene comune'. Affinché il bene sia davvero partecipato, un’attenzione particolare, direi prioritaria, va rivolta alle fasce più deboli. Questa è la direzione da seguire.

E qui cita De Gasperi, uno dei padri fondatori dell’Europa, laddove - nel Discorso tenuto a Milano, 23 aprile 1949 - indicava questa strada come "antidoto alle polarizzazioni che animano la democrazia ma rischiano di esasperarla: «Si parla molto di chi va a sinistra o a destra, ma il decisivo è andare avanti e andare avanti vuol dire andare verso la giustizia sociale»".

Un cambio di passo in tal senso è necessario, mentre, amplificate dalla comunicazione virtuale, si diffondono ogni giorno paure e si elaborano teorie per contrapporsi agli altri. Aiutiamoci invece a passare 'dal parteggiare al partecipare'; dall’impegnarsi solo a sostenere la propria parte al coinvolgersi attivamente per la promozione di tutti.

Da parteggiare al partecipare

Dal parteggiare al partecipare. È in questa sintesi "la motivazione che ci deve sospingere su vari fronti": il pensiero di Francesco va al clima, alla pandemia, al mercato comune e soprattutto alle povertà diffuse.

Sono sfide che chiedono di collaborare concretamente e attivamente. Ne ha bisogno la comunità internazionale, per aprire vie di pace attraverso un multilateralismo che non venga soffocato da eccessive pretese nazionaliste. Ne ha bisogno la politica, per porre le esigenze comuni davanti agli interessi privati. Può sembrare un’utopia, un viaggio senza speranza in un mare turbolento, un’odissea lunga e irrealizzabile.

A questo proposito, elogia "il non facile percorso" che ha portato all’Accordo di Prespa, firmato tra questa Repubblica e quella della Macedonia del Nord.

Il paesaggio è ferito, alle parole seguano i fatti

Il discorso del Papa prosegue guardando ai danni all'ambiente che di recente hanno inflitto una ferita dolorosa e triste a molti ulivi secolariche sono andati bruciati, "consumati da incendi spesso causati da condizioni metereologiche avverse, a loro volta provocate dai cambiamenti climatici". Proprio l'ulivo, di biblica memoria, può nondimeno essere il "simbolo della ripartenza, della forza di ricominciare cambiando stile di vita, rinnovando le proprie relazioni con il Creatore, le creature e il creato". Quell'ulivo che nella Scrittura rappresenta anche "un invito a essere solidali, in particolare nei riguardi di quanti non appartengono al proprio popolo".

Auspico in tal senso che gli impegni assunti nella lotta contro i cambiamenti climatici siano sempre più condivisi e non siano di facciata, ma vengano seriamente attuati. Alle parole seguano i fatti, perché i figli non paghino l’ennesima ipocrisia dei padri. Risuonano in questo senso le parole che Omero pone sulle labbra di Achille: «Odioso m’è colui, come le porte dell’Ade, ch’altro nasconde in cuore ed altro parla» (Iliade, IX,312-313).

L'Europa appare bloccata e scoordinata

Il pensiero di Francesco va a questo punto ad alcune isole greche dove sono approdate persone migranti in un numero "superiore agli abitanti stessi, accrescendo così i disagi, che ancora risentono delle fatiche della crisi economica". E qui il pontefice non manca di sottolineare "il temporeggiare europeo" di cui osserva il perdurare:

La Comunità europea, lacerata da egoismi nazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scoordinata. Se un tempo i contrasti ideologici impedivano la costruzione di ponti tra l’est e l’ovest del continente, oggi la questione migratoria ha aperto falle anche tra il sud e il nord.

I migranti non sono ostacolo ma garanzia per il futuro

Vorrei esortare nuovamente a una visione d’insieme, comunitaria, di fronte alla questione migratoria, e incoraggiare a rivolgere attenzione ai più bisognosi perché, secondo le possibilità di ciascun Paese, siano accolti, protetti, promossi e integrati nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità. Più che un ostacolo per il presente, ciò rappresenta una garanzia per il futuro, perché sia nel segno di una convivenza pacifica con quanti sempre di più sono costretti a fuggire in cerca di casa e di speranza. Sono i protagonisti di una terribile moderna odissea.

Il riferimento al personaggio di Ulisse Ulisse, che approdò a Itaca, nasce spontaneo nelle parole del Papa. Ulisse che non fu riconosciuto dai signori del luogo, che gli avevano usurpato casa e beni, ma da chi si era preso cura di lui. La sua nutrice capì che era lui vedendo le sue cicatrici. "Le sofferenze ci accomunano e riconoscere l’appartenenza alla stessa fragile umanità sarà di aiuto per costruire un futuro più integrato e pacifico", afferma Francesco, che lancia un rinnovato appello:

“Trasformiamo in audace opportunità ciò che sembra solo una malcapitata avversità!”

La vita è un diritto e va accolta

Non trascura di ricordare le conseguenze della pandemia, il Papa, che chiama la "grande avversità" che, pur nel dramma di tante vite spezzate, ci ha rivelato la necessità di doverci tenerci interconnessi, bisognosi gli uni degli altri. A questo proposito, invita alla necessità di "opportuni interventi da parte delle Autorità" come "della campagna vaccinale" e si fa solidale con l'impegno profuso dalla Chiesa cattolica locale che - dice - "è lieta di poter continuare a contribuire, nella convinzione che ciò costituisca l’eredità da non perdere con il lento placarsi della tempesta". Ribadisce, anche in questa circostanza, che gli anziani sono segno della saggezza di un popolo e, dopo aver citato ancora una volta uno dei tanti pilastri del sapere partoriti dalla Grecia, Ippocrate, scandisce:

Va sempre privilegiato il diritto alla cura e alle cure per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani, non siano mai scartati. La vita è infatti un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata.

Salvaguardare il servizio della comunità cattolica

Il Papa si avvia alla conclusione del suo discorso alle autorità citando il generale Colocotronis: “Dio ha messo la sua firma sulla libertà della Grecia”. E aggiunge: "Dio mette volentieri la firma sulla libertà umana. È il suo dono più grande e quello che a sua volta più apprezza da noi".

Egli, infatti, ci ha creati liberi e la cosa che più gradisce è che liberamente amiamo Lui e il prossimo. A consentirlo contribuiscono le leggi, ma anche l’educazione alla responsabilità e la crescita di una cultura del rispetto. A questo proposito, desidero rinnovare la gratitudine per il riconoscimento pubblico della comunità cattolica e assicuro la sua volontà di promuovere il bene comune della società greca, orientando in tal senso l’universalità che la caratterizza, nell’auspicio che all’atto pratico le siano sempre garantite quelle condizioni necessarie per ben adempiere il suo servizio.

Apertura, inclusione, giustizia

Il Papa sigilla le sue parole al governo greco con questa precisazione:

Essere fratelli nel segno della Croce, in questo Paese benedetto dalla fede e dalle sue tradizioni cristiane, esorta tutti i credenti in Cristo a coltivare la comunione a ogni livello, nel nome di quel Dio che tutti abbraccia con la sua misericordia. In questo senso vi ringrazio per l’impegno e vi esorto a far progredire questo Paese nell’apertura, nell’inclusione e nella giustizia.

E sintetizza così il suo articolato discorso:

Da questa città, da questa culla di civiltà si è levato e sempre si levi un messaggio che orienti verso l’Alto e verso l’altro; che alle seduzioni dell’autoritarismo risponda con la democrazia; che all’indifferenza individualista opponga la cura dell’altro, del povero e del creato, cardini essenziali per un umanesimo rinnovato, di cui hanno bisogno i nostri tempi e la nostra Europa.

O Theós na evloghí tin Elládha! [Dio benedica la Grecia!]

La presidente: il contributo della Chiesa è legato alla politica della cura

Un forte messaggio di fede e fraternità: nel salutare il Papa dando il suo benvenuto in Grecia la presidente Ekaterini Sakellaropuolou ne ha rimarcato l’apporto in questi tempi attraversati da grandi prove come la povertà, la crisi migratoria e la pandemia. “Il contributo della religione e della Chiesa - ha detto - non è solo di importanza esistenziale e non è limitato ai soli credenti. È direttamente collegato alla politica della cura e dell’umanità e apre la strada alla pacifica convivenza e alla prosperità di tutti noi”. Quindi lo sguardo al presente, alla pandemia che invita alla vigilanza e alla responsabilità reciproca come all’urgenza di una giusta distribuzione dei vaccini, e poi l’ambiente. Un problema morale, una priorità assoluta cui la Grecia - ha affermato - partecipa con diverse iniziative. Infine la proposta di collaborazione con la Santa Sede per la protezione delle popolazioni cristiane minacciate da persecuzioni nel mondo in particolare nel Medio Oriente e il riferimento alla Basilica di Santa Sofia: “Il rispetto della libertà religiosa delle comunità cristiane e la conservazione dei monumenti e del patrimonio culturale è un prerequisito per il consolidamento del pluralismo e della tolleranza”.