Giubileo 2025, il Papa ne affida a Fisichella la preparazione

VATICAN NEWS



"Il Santo Padre Francesco ha affidato al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, il coordinamento, da parte della Santa Sede, della preparazione dell’Anno Santo 2025": è quanto riferisce un comunicato della Santa Sede pubblicato oggi.

"In tal senso - si legge nel testo - nei giorni scorsi il Presidente del medesimo Consiglio, S.E. Mons. Rino Fisichella, ha incontrato i Superiori della Segreteria di Stato, dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria per l’Economia".

Si tratta di un Giubileo ordinario. L'ultimo Giubileo è stato un Anno Santo straordinario dedicato alla Misericordia. Francesco lo aveva proclamato con la Bolla "Misericordiae Vultus", affidandone il coordinamento sempre a mons. Fisichella: era durato dal 29 novembre 2015, con l'apertura della Porta santa a Bangui, in Centrafica, l'8 dicembre in San Pietro, al 20 novembre 2016.

Il Giubileo offre ai fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per se stessi o per i defunti, è un anno di riconciliazione e conversione, di solidarietà e impegno per la giustizia nel servizio di Dio e dei fratelli.