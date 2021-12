Giornata della Pace, domani la presentazione del messaggio del Papa

La conferenza stampa è in programma il 21 dicembre alle 11.30 . Sarà il nono messaggio del Papa per l'evento mondiale che ricorre il 1° gennaio di ogni anno. Interverranno i vertici del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale insieme a Aboubakar Soumahoro, Presidente di Lega Braccianti e Portavoce di Invisibili in Movimento

Vatican News

In diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede, inizierà domani 21 dicembre alle ore 11.30, la Conferenza di presentazione alla stampa del Messaggio per la 55.ma Giornata Mondiale della Pace sul tema: “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”. La Giornata si celebra il 1° gennaio di ogni anno per volere di Papa Paolo VI, a partire dal 1968.

A presentare il testo di Francesco saranno il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, suor Alessandra Smerilli, Segretario ad interim del medesimo Dicastero insieme al Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati padre Fabio Baggio. Con loro anche Aboubakar Soumahoro, Presidente di Lega Braccianti e Portavoce di Invisibili in Movimento.

Ricordiamo che il 13 novembre scorso, era stato reso noto il titolo del Messaggio del 2022, che spazia in un triplice contesto e altrettanti percorsi su cui riflettere e agire oggi per edificare una pace duratura. Francesco - come già aveva fatto sapere in un comunicato il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale - propone una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo attuale e futuro. L'invito attraverso questo tema è dunque - come già disse il Papa nel Discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi del 21 dicembre 2019 - a "leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi".