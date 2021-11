Il Papa riceve Macron, colloqui in Vaticano su clima e Medio Oriente

Il presidente francese in udienza nel Palazzo Apostolico: un'ora in dialogo a porte chiuse con Francesco. Poi l'incontro con il segretario di Stato Parolin e il segretario per i rapporti con gli Stati Gallagher. Ribaditi i buoni rapporti bilaterali esistenti. Ieri sera incontro con una delegazione della Comunità di Sant'Egidio

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Arrivato poco dopo le 11 sotto una pioggia battente, il presidente Emmanuel Macron è rimasto per un’ora, fino alle 12.05, a colloquio con Papa Francesco. Il capo dell’Eliseo, accolto da monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, mentre uno dei gentiluomini di Sua Santità gli porgeva un ombrello dai colori bianchi e gialli della bandiera vaticana, è giunto nel Palazzo Apostolico dopo la firma al Quirinale del Trattato Italia-Francia per la cooperazione bilaterale rafforzata. Proprio nella conferenza stampa subito dopo la firma dell’accordo, Macron, anticipando i temi che avrebbe voluto presentare al Papa tra cui clima e pandemia, ha ricordato i precedenti contatti avuti con il Pontefice. “Ho già parlato di migranti con Papa Francesco, un uomo estremamente lucido e vigile sui problemi del mondo”, ha affermato il capo di Stato. “Parlarne col Papa di diversi temi internazionali, è molto importante: bisogna farlo in qualsiasi momento utile e questo lo è”.

Cent'anni dalla ripresa dei rapporti bilaterali

In Vaticano, dopo l’udienza con il Papa, Macron ha incontrato poi il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e il segretario per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato -specifica una nota della Sala Stampa vaticana - sono stati sottolineati i buoni rapporti bilaterali esistenti, di cui si è da poco celebrato il centenario dalla ripresa”. Il riferimento è alle celebrazioni dello scorso 19 ottobre a Villa Bonaparte tra Parolin e il primo ministro Jean Castex per i cent’anni del ristabilimento delle relazioni diplomatiche nel 1921.

I colloqui in Segreteria di Stato

Il comunicato vaticano sottolinea che “nel prosieguo dei colloqui ci si è intrattenuti su alcune questioni di carattere internazionale, tra cui la protezione dell’ambiente alla luce dei risultati della recente Cop26 di Glasgow. Si è avuto pure uno scambio di vedute sulle prospettive della prossima presidenza francese dell’Unione Europea, nonché sull’impegno della Francia in Libano, in Medio Oriente e in Africa”.

Il Papa e il presidente Macron al momento dello scambio dei doni

Scambio dei doni

Cordiale anche il momento del tradizionale scambio di doni con il Papa, al quale Macron ha offerto due biografie di Ignazio di Loyola: la prima è una versione molto rara del 1585 scritta da Giovanni Pietro Maffei, che è stata un riferimento per diversi secoli e che può essere confrontata e messa in prospettiva con una seconda opera, Inigo, di François Sureau, membro dell’Accademia Francese, che offre un breve ritratto del fondatore della Compagnia di Gesù. Una opera a metà tra un saggio e una biografia, che rende un nuovo e moderno omaggio al santo basco. Francesco ha ricambiato con una pittura dipinta su ceramica che rappresenta la Basilica di San Pietro vista dai Giardini vaticani, insieme ad alcuni documenti del pontificato, tra cui il Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2021, il Documento sulla Fratellanza umana siglato ad Abu Dhabi e il libro che raccoglie le più belle immagini della Statio Orbis, la preghiera del Pontefice in piazza San Pietro del 27 marzo 2020, nel picco della pandemia.

Telefonate e incontri

Sono state diverse le telefonate tra il Papa e Macron dall’inizio del suo quinquennio presidenziale. Una di queste era datata 30 ottobre 2020, giorno dell’attacco alla cattedrale di Nizza dove morirono tre persone. Francesco aveva telefonato al capo di Stato per esprimere il suo dolore e le sue condoglianze. L’ultima conversazione telefonica risale invece al marzo 2021, durata una quarantina di minuti: il presidente aveva colto l’occasione per congratularsi con Francesco per il viaggio in Iraq, definito “una vera svolta” per il Medio Oriente. Entrambi avevano espresso la preoccupazione per le crisi che destabilizzano molte regioni del mondo, e nel corso della conversazione, - riportavano i media d’Oltralpe – si era discusso anche della possibilità di un viaggio papale in Francia, così come quella di una seconda visita di Emmanuel Macron in Vaticano, dopo quella del 26 giugno 2018 durata 57 minuti e quasi interamente incentrata sulla problematica di profughi e migranti.

Il colloquio tra Francesco e Emmanuel Macron

Incontro con Sant'Egidio

La visita italiana del presidente francese proseguirà nel pomeriggio con l’incontro al Quirinale, prima del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi del premier Mario Draghi. Ieri sera, invece, Macron si è recato a Palazzo Farnese per incontrare una delegazione della Comunità di Sant’Egidio, con Andrea Riccardi, Marco Impagliazzo e Mario Giro. Diversi i temi trattati, a cominciare dall’idea della collaborazione - durante la presidenza della Francia del semestre europeo - per un evento mondiale a favore dell’abolizione della pena di morte. Una campagna per la quale Sant’Egidio è impegnata da anni. Per quanto riguarda l’Africa, si è parlato in particolare della grave situazione nel Mozambico settentrionale dove il conflitto, oltre alle numerosissime vittime, ha provocato fino ad ora oltre 700 mila sfollati. Al presidente è stato illustrato il lavoro della Comunità nella provincia di Cabo Delgado sia in termini umanitari per l’aiuto ai rifugiati, sia per la ricostruzione del tessuto sociale mediante il dialogo interreligioso. Un altro tema di rilievo affrontato è stato quello dei corridoi umanitari promossi da Sant’Egidio per rispondere alle crisi siriana, libica e afghana, a cui la Francia ha aderito. Macron ha assicurato che il suo Paese proseguirà l’impegno in questa direzione.