Monsignor Soviguidi è il nuovo osservatore permanente all’Unesco

Originario del Benin, 50 anni, il rappresentante pontificio era finora in servizio in Segreteria di Stato dopo una lunga esperienza in varie nunziature. Prende il posto dell’arcivescovo Francesco Follo

VATICAN NEWS

La Santa Sede ha un nuovo ambasciatore all’Unesco. Dopo il lungo servizio come rappresentante svolto dal 2002 presso l’agenzia Onu dall’arcivescovo Francesco Follo, oggi 75.enne, il Papa ha designato oggi a succedergli monsignor Eric Soviguidi, consigliere di Nunziatura, finora in servizio presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Il neo rappresentante pontificio è nato a Abomey, in Benin, nel 1971. È stato ordinato sacerdote nel ’98 ed è laureato in Diritto Canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio 2005, prestando successivamente la propria opera presso le Nunziature Apostoliche in Haiti, Ghana, Haiti, Tanzania, Guatemala e presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Conosce il francese, l’italiano, l’inglese e lo spagnolo.