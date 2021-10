Il cardinale Alexandre Maria dos Santos, arcivescovo emerito di Maputo, scomparso il 29 settembre 2021

Il Papa ricorda il cardinale Dos Santos: "Instancabile servitore della Chiesa"

Telegramma di cordoglio di Francesco per la morte dell'arcivescovo emerito di Maputo, scomparso il 29 settembre scorso. Fu una figura importante per il Mozambico, in particolare per il processo di riconciliazione del 1992

"Un instancabile servitore del Vangelo e della Chiesa". Così Papa Francesco ricorda il cardinale mozambicano Alexandre José Maria dos Santos, scomparso mercoledì scorso, 29 settembre, nella sua Maputo, che guidò come pastore per trent'anni. L'anziano porporato, creato da Giovanni Paolo II, fu una figura importante per la Chiesa del Mozambico e un punto di riferimento nel processo di riconciliazione del Paese alla fine del conflitto nel 1992.

In un telegramma in portoghese all'attuale arcivescovo di Maputo, Francisco Chimoio, OfmCap, il Papa esprime il suo dolore per la morte del cardinale ed esprime la solidarietà alla famiglia in lutto e a tutti coloro "che hanno beneficiato del servizio di questo pastore" che il Signore "ha guidato durante tutta la sua vita". Il Pontefice invita quindi tutti i partecipanti alla liturgia esequiale "ad elevare il loro cuore" e impartisce loro la benedizione apostolica.