Il Papa: Montessori, la pedagogista che si impegnò per un mondo di pace

In un messaggio inviato al Congresso internazionale dell'Opera Nazionale Montessori, Francesco esorta a guardare al suo esempio per favorire la formazione di “persone solidali, cittadini del mondo aperti al dialogo e all’accoglienza”

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

La storia della pedagogia richiama inevitabilmente la storia di Maria Montessori, nata 150 anni fa, il 31 agosto 1870 a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Prima donna a laurearsi in medicina in Italia, ideatrice di un metodo educativo adottato ancora oggi in molte scuole del mondo, Francesco in un messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, la definisce “illustre pedagogista, figura tra le più eminenti della scena culturale del Novecento, che ha lasciato un segno profondo nell’ambito educativo e nell’intera società”.

In favore delle nuove generazioni

Il messaggio del Papa è stato inviato al professor Benedetto Scoppola, presidente dell’Opera Nazionale Montessori, in occasione del Congresso internazionale, oggi e domani a Roma. Nel testo, il Papa ricorda l' impegno di Maria Montessori “per la costruzione di un mondo più fraterno e pacifico” e auspica che la ricorrenza del 150.mo della sua nascita faccia nascere “una generosa dedizione in favore delle nuove generazioni”

“..per formare persone solidali, cittadini del mondo aperti al dialogo e all’accoglienza”

Infine Francesco offre la sua benedizione agli organizzatori e ai partecipanti al Convegno, occasione per presentare il Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2017) sul tema: “Maria Montessori: tra storia e attualità. Ricezione e diffusione della sua pedagogia in Italia a 150 anni dalla nascita”.