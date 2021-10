Le prossime celebrazioni del Papa a novembre

Nel calendario reso noto oggi, tra gli altri appuntamenti, la Messa per la Giornata mondiale dei poveri, istituita da Francesco nel 2016 a conclusione del Giubileo della Misericordia

Vatican News

Tre sono gli appuntamenti in programma in questo mese di novembre secondo il calendario reso noto dalla Sala Stampa della santa Sede: a ridosso della commemorazione di tutti i defunti, giovedì 4 novembre, alle ore 11, Francesco presiederà la Messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi scomparsi nel corso dell’anno all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.

Il giorno dopo, venerdì 5 novembre, Francesco si recherà nella sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma per celebrare alle 10.30 la Messa per ricordare il sessantesimo anniversario dell'inaugurazione della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il 14 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, il Papa presiederà la Messa nella Basilica vaticana alle ore 10.00 in occasione della V Giornata mondiale dei Poveri. Tema della Giornata di quest'anno sarà: "I poveri li avete sempre con voi" (Mc 14,7). In un messaggio pubblicato lo scorso giugno, il Papa scriveva: "Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere - proseguiva - che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza…".