Vaticano, monsignor Vérgez Alzaga nuovo presidente del Governatorato

Il Papa ha nominato il presule spagnolo presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Nominato segretario della Congregazione per il Clero il sacerdote Andrés Gabriel Ferrada Moreira

VATICAN NEWS

Due nomine del Papa cambiano il volto ai vertici di due istituzioni vaticane. A capo della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano Francesco ha posto il 76.enne monsignor Fernando Vérgez Alzaga, elevandolo al titolo personale di arcivescovo. Già segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, monsignor Vérgez Alzaga ne diventa ora presidente, rilevando nelle due cariche il 78.enne cardinale Giuseppe Bertello, che aveva ricevuto l’incarico da Benedetto XVI nel 2011. La nomina sarà effettiva dal prossimo primo ottobre.

E sempre dal primo ottobre - con l'assegnazione disposta da Francesco della sede titolare arcivescovile di Tiburnia - sarà in vigore anche la nomina del 52.enne sacerdote Andrés Gabriel Ferrada Moreira come neo segretario della Congregazione per il Clero, dicastero nel quale era officiale dal 2018. Cileno di origine, è sacerdote dal ’99 e ha conseguito il dottorato in Teologia alla Gregoriana nel 2006. Tra i vari incarichi pastorali in diocesi, ha svolto quello di direttore degli Studi e prefetto di Teologia del Seminario Pontificio della capitale cilena Mayor de los Santos Ángeles Custodios.