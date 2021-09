Il Papa riceve il primo ministro della Lituania, pandemia e Afghanistan nei colloqui

Ingrida Šimonytė ricevuta nel Palazzo Apostolico. Ribadite le buone relazioni tra la Santa Sede e il Paese baltico e in particolare il ruolo della fede cristiana e della Chiesa nel difendere la dignità umana e la famiglia

Vatican News

La collaborazione tra le Nazioni per superare le sfide del presente, in primis la pandemia, e le tragedie umanitarie come quelle dell'Afghanistan. Sono alcuni dei temi affrontati durante il colloquio tra Papa Francesco e Ingrida Šimonytė, primo ministro della Repubblica di Lituania, ricevuta questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico. Dopo l'incontro con il Pontefice, Šimonytė - accompagnta da una delegazione di cinque membri - ha incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.

Buone relazioni reciproche

"Durante i cordiali colloqui", si legge in una nota della Sala Stampa vaticana, "è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Lituania", Paese che Papa Francesco visitò nel settembre 2018, nell'ambito di un viaggio nei Paesi baltici, che comprendeva anche le tappe in Estonia e Lettonia. In particolare, informa il comunicrato, è stato rilevato "il ruolo della fede cristiana e della Chiesa cattolica nel promuovere i valori morali a salvaguardia della dignità dell’uomo e della famiglia". "Ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse, quali la collaborazione tra le Nazioni per superare le sfide presenti, accentuate dalla pandemia, la pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale, e le emergenze umanitarie attuali, come quella più recente dell'Afghanistan".