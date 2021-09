Sannibale nuovo presidente dell’Accademia Romana di Archeologia

Francesco ha nominato a capo dell’ente pontificio il 60.enne curatore del Dipartimento dell’Archeologia della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali del Vaticano

VATICAN NEWS

È uno specialista della civiltà etrusca Maurizio Sannibale, classe ’61, che il Papa ha chiamato alla guida della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, nominandolo come nuovo presidente. Dopo gli studi all’Università La Sapienza e il diploma di perfezionamento in Archeologia, dal settembre del 1996 cura il Reparto per le Antichità Etrusco-Italiche e il Museo Gregoriano Etrusco dei Musei Vaticani.

Attraverso cataloghi e scritti vari, Sannibale si è occupato di diversi aspetti della produzione artistica e artigianale – oreficeria, bronzistica, scultura, ceramica figurata – dedicando studi alle culture del Mediterraneo e avendo condotto diverse indagini sulla tecnologia antica dei manufatti in bronzo, in metallo prezioso e in ceramica, i cui esiti sono stati oggetto di pubblicazione.

Dal 2010 è membro corrispondente dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi, mentre dal Duemila partecipa al comitato scientifico della rivista Science and Technology for Cultural Heritage. Collabora alla pagina culturale de L’Osservatore Romano e sempre in ambito editoriale si occupa dal 1997 della redazione scientifica relativa alla serie dei Cataloghi del Museo Gregoriano Etrusco, ha riattivato (nel 2002) la serie dei Vasi Antichi Dipinti del Vaticano, avviata nel 1922 da Carlo Albizzati, e inaugurato nel 2008 la collana Museo Gregoriano Etrusco. Ha collaborato, come membro del comitato scientifico, a mostre internazionali e al suo attivo figurano circa settanta pubblicazioni, tra cui numerose monografie.