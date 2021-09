Il Papa è arrivato in Slovacchia

Francesco ha iniziato a Bratislava la seconda tappa del suo viaggio apostolico che durerà fino al prossimo 15 settembre

L'aereo con a bordo Papa Francesco si è fermato nella piazzola dell’aeroporto di Bratislava. Francesco è stato accolto da presidente della Repubblica ai piedi della scala anteriore dell'aereo. Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto, in segno di accoglienza pane sale e fiori. Nel telegramma di sorvolo verso la Slovacchia il Pontefice esprime gratitudine per l'accoglienza ricevuta in Ungheria. Prima di giungere in Slovacchia, il Papa aveva lasciato l'Ungheria alle 14.00, dopo la Messa Statio Orbis alla presenza di oltre centomila fedeli che ha concluso il 52.mo Congresso Eucaristico Internazionale. 209 i chilometri tra Budapest e Bratislava, capitale della Slovacchia, seconda tappa del suo 34.esimo Viaggio apostolico. Il decollo alle 14.57.

Il Papa in volo verso Bratislava

Papa Francesco lascia l'Ungheria

I primi appuntamenti a Bratislava

Il programma all'arrivo a Bratislava prevede l'accoglienza di Francesco da parte del nunzio apostolico, monsignor Giacomo Guido Ottonello, e del capo del Protocollo slovacco. A seguire la cerimonia ufficiale alla presenza della presidente della Repubblica, Zuzana Čaputová. In segno di benvenuto, due bambini in abito tradizionale offriranno al Papa il pane, il sale e i fiori. Al termine, la presidente e Francesco si recheranno nella Sala VIP dell'aeroporto per un breve incontro. Quindi il trasferimento di Papa Francesco alla Nunziatura Apostolica dove alle 16.30 si terrà il primo appuntamento in terra slovacca: l'incontro con il Consiglio ecumenico delle Chiese. Privatamente, alle 17.30, come consuetudine in ogni viaggio apostolico, il saluto ai membri della Compagnia di Gesù, che concluderà questa lunga giornata.