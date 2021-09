Ordinato un nuovo vescovo cinese

Cattolici cinesi in preghiera durante una Messa presieduta dal Papa a Santa Marta in diretta streaming

Si tratta del padre francescano Cui Qingqi: è il sesto vescovo nominato da Papa Francesco nel quadro dell’Accordo Provvisorio del 2018 tra Santa Sede e Cina

VATICAN NEWS

“Oggi, mercoledì 8 settembre 2021, a Wuhan, Provincia cinese di Hubei, ha avuto luogo l’ordinazione episcopale del Rev. P. Francesco Cui Qingqi, O.F.M., nominato dal Santo Padre Vescovo di Hankou/Wuhan il 23 giugno 2021. Si tratta del sesto Vescovo cinese nominato e ordinato nel quadro normativo dell’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi in Cina”.

Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti.

L’Accordo Provvisorio è stato firmato a Pechino il 22 settembre 2018 dai rappresentanti della Santa Sede e della Cina con l’auspicio condiviso di favorire un percorso di dialogo istituzionale e contribuire positivamente alla vita della Chiesa cattolica in Cina, al bene del popolo cinese e alla pace nel mondo.

Rinnovato per altri due anni nel 2020, l’Accordo non riguarda direttamente le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Cina né lo status giuridico della Chiesa cattolica cinese o i rapporti tra il clero e le autorità del Paese, ma esclusivamente il processo di nomina dei vescovi, con l’obiettivo pastorale di permettere ai fedeli cattolici di avere vescovi che siano in piena comunione con il Successore di Pietro e allo stesso tempo siano riconosciuti dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese.