La ministra Cartabia nuovo membro della Pontificia Accademia delle Scienze sociali

Il Papa ha nominato la professoressa che guida il dicastero italiano della Giustizia ed è esperta di Diritto costituzionale italiano ed europeo, di Giustizia costituzionale, di Protezione dei diritti fondamentali e del Rapporto tra Stato e confessioni religiose

VATICAN NEWS

La Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ha un nuovo membro ordinario, è l'onorevole Marta Maria Carla Cartabia, ministro del governo italiano, titolare della Giustizia dal 13 febbraio del 2021.



La grande esperienza come costituzionalista

Nata a San Giorgio su Legnano, in Lombardia, il 14 maggio del 1963, la ministra Cartabia ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano e un dottorato di ricerca su Fundamental principles and European integration presso l’European University Institute a Firenze. È Presidente emerito della Corte Costituzionale e Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Oltre a ricoprire diversi incarichi di responsabilità editoriale in riviste a carattere scientifico, ha all’attivo numerose pubblicazioni nell’ambito della sua attività di ricerca: il diritto costituzionale italiano ed europeo, la giustizia costituzionale, la protezione dei diritti fondamentali e il rapporto tra Stato e confessioni religiose.