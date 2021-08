Il Papa alle Caritas Argentina: amare e servire seguendo i segni dei tempi

Con un video messaggio Francesco si unisce spiritualmente alla tappa comunitaria del Cammino 2021, un'iniziativa di Caritas Argentina organizzata nell'ambito del processo istituzionale che si svolge ogni tre anni. È l'esperienza del mettersi in cammino, di ascoltarsi e discernere come amare concretamente, nel mondo di oggi ,dice il Santo Padre ai partecipanti

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Il Cammino 2021 è un momento di discernimento comunitario in diverse tappe che ha luogo ogni tre anni e che coinvolge tutti gli agenti pastorali di Caritas Argentina operatori ad ogni livello (parrocchiale, diocesano, nazionale), capi progetto, partner di missione per una riflessione e un ascolto reciproco, alla luce dello Spirito per valutare le sfide presenti e future.

A questo cammino comunitario e sinodale in mezzo alla vita e alla speranza delle comunità del Paese, si unisce anche Papa Francesco con un videomessaggio di saluto, di vicinanza, di auguri e di incoraggiamento:

Il cammino 2021 è un processo sinodale che facciamo ogni tre anni, un’esperienza di metterci “in uscita”, ascoltarci e discernere come amare e servire più concretamente in base al tempo e alle circostanze. E soprattutto vedendo i segni dei tempi e dei luoghi.



Oggi in tempo di pandemia il Cammino si pone come un'occasione per condividere le lezioni apprese, incoraggiarsi a vicenda e riaccendere la spiritualità del servizio mettendo mani, occhi e cuore - scrivono gli organizzatori - a trovare risposte profonde e adeguate alle esigenze dell'umanità di oggi. Dunque "sognare insieme, superare le avversità e discernere nuovi percorsi." Il Cammino 2021 ci invita - spiegano gli organizzatori - ad un viaggio dentro ognuno di noi per pregare, per ringraziare, per chiedere e per trovare pace e sollievo in Colui che fa nuove tutte le cose e che ci dice: 'Qualunque cosa facciate per il più piccolo di questi che sono i miei fratelli e sorelle, la fate con me' Ci invita a camminare insieme come discepoli missionari, e ad essere così quella Chiesa che si riflette nel motto: 'Siamo Caritas: presenza che cura, vincoli che uniscono e audacia che trasforma'".

Da parte sua, Caritas Argentina spiega che il Cammino 2021 ha due processi: da un lato, il pellegrinaggio delle immagini della Vergine Maria e Giuseppe con il Bambino attraverso ogni regione e ogni diocesi, girando per città e comunità "risvegliando la gioia e la speranza che nasce dalla fede popolare ". E dall'altra parte, il discernimento pastorale di ogni comunità che porta a proposte e istanze "che ci aiutano a identificare i segni che Dio sta risvegliando in ogni luogo e a continuare ad approfondire sempre più gli orientamenti pastorali per la Carità della Chiesa".