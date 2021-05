Il Papa riceve il presidente della Lettonia

In mattinata l’udienza di Francesco al presidente Levits, nel centenario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Lettonia. Al centro dell’incontro la fraternità tra popoli e la tutela della famiglia

Cordiali colloqui – riferisce un comunicato della Sala Stampa Vaticana - tra Papa Francesco e il presidente della Repubblica di Lettonia, Egils Levits, ricevuto stamani nel Palazzo Apostolico Vaticano. Nell’incontro, a cento anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Lettonia, è stato rilevato “il fondamentale contributo della fede cristiana e della Chiesa cattolica alla promozione di un autentico umanesimo, aperto alla dimensione spirituale, a tutela della dignità dell’uomo e della famiglia”.

Nei colloqui si è anche parlato di “questioni di comune interesse, in ambito sia internazionale che regionale, ribadendo la volontà di collaborare per la ricerca del bene comune e per la promozione di una cultura che favorisca la pace e la fraternità tra i popoli”. Successivamente il presidente ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.