Il Papa al Catholic News Service: servire la verità in modo umile e rispettoso

In un’epoca di disinformazione e manipolazione delle notizie il Papa incoraggia l'Agenzia di Stampa cattolica della Conferenza episcopale statunitense a continuare nella promozione del dialogo e di una comunicazione leale per essere di guida specie per i giovani

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

L'agenzia di stampa americana Catholic News Service, organo della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, compie 100 anni, una lunga storia di servizio alla verità in comunione con il Vescovo di Roma, come sottolinea il Papa nel saluto consegnato ad una delegazione di giornalisti, presenti questa mattina in Vaticano. A loro il Pontefice prospetta un impegno giornalistico finalizzato a guidare, specie le giovani generazioni, a distinguere il bene dal male e a riconoscere l'importanza di lavorare per valori quali la giustizia, la concordia e il rispetto del Creato. Un forte incoraggiamento dunque ad un'Agenzia creata nel 1920 come National Catholic Welfare Council Press Department e poi sempre più protesa ad una informazione globale.

Nel corso di questi cent’anni, il Catholic News Service ha offerto un inestimabile contributo nel mondo di lingua inglese, attraverso l’informazione sulla missione della Chiesa, protesa ad annunciare il Vangelo e testimoniare l’amore di Dio rivelato in Gesù Cristo.

Far conoscere la verità in modo giusto, fedele e informato

La storia, il passato e ora il presente dell'agenzia con le sue difficoltà. Il Papa riprende, a questo proposito, un passaggio del Messaggio per la Giornata mondiale della Comunicazioni di quest'anno e lo collega al motto scelto Catholic News Service:

In un’epoca in cui le notizie possono essere facilmente manipolate e la disinformazione è diffusa, voi cercate di far conoscere la verità in un modo che sia, secondo le parole del vostro motto, “giusto, fedele e informato”.

Promuovere il dialogo e aiutare a distinguere il bene dal male

Quindi l'incoraggiamento del Papa a continuare nell'impegno avuto sinora, di servizio alla verità, con lo scopo di formare soprattutto le giovani generazioni:

Vi ringrazio per il vostro lavoro e vi incoraggio a continuare a promuovere il dialogo e la leale comunicazione tra le persone e le comunità. Abbiamo bisogno di media che possano aiutare le persone, specialmente i giovani, a distinguere il bene dal male, a maturare giudizi sani fondati su una presentazione chiara e imparziale dei fatti, e a riconoscere l’importanza di lavorare per la giustizia, la concordia sociale e il rispetto della nostra casa comune.



Possa lo spirito di comunione con il Vescovo di Roma, che è sempre stato un segno distintivo del Catholic News Service, continuare a guidare il vostro impegno di servire la verità con umiltà e responsabilità. Assicuro a voi e ai vostri colleghi la mia preghiera; e vi chiedo, per favore, di ricordarvi di pregare per me. Grazie!