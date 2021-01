Un'immagine della devastazione provocata dal terremoto

La vicinanza di Francesco alla popolazione dell'Indonesia colpita dal sisma

Cordoglio per le vittime del terremoto che alle 2 della notte scorsa si è verificato nell'isola indonesiana di Sulawesi. Lo ha espresso Papa Francesco in un telegramma, a firma del segretario di Stato Pietro Parolin, al nunzio del Paese. Dal Papa la preghiera per quanti stanno soffrendo e l'incoraggiamento alle persone coinvolte nei soccorsi

Adriana Masotti - Città del Vaticano Papa Francesco ha inviato alle autorità ecclesiastiche e civili dell’Indonesia un messaggio di cordoglio e di solidarietà in riferimento al terremoto che ha colpito la notte scorsa l'isola di Sulawesi. Leggi Anche 15/01/2021 Indonesia, forte terremoto sull'isola di Sulawesi Nel telegramma a firma del segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, e indirizzato al nunzio apostolico del Paese asiatico, monsignor Piero Pioppo, si legge: “Triste nell'apprendere della tragica perdita di vite umane e della distruzione di proprietà causate dal violento terremoto in Indonesia, Sua Santità Papa Francesco esprime la sua sincera solidarietà a tutte le persone colpite da questo disastro naturale”. Il cardinale Parolin assicura che il Papa prega per i defunti, per la guarigione dei feriti e per la consolazione di tutti coloro che soffrono. "In modo particolare, scrive, offre incoraggiamento alle autorità civili e a coloro che sono coinvolti nei continui sforzi di ricerca e soccorso". Su tutti, conclude, "Sua Santità invoca volentieri le benedizioni divine della forza e della speranza".