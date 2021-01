Il Papa e i senzatetto, lo “schiaffo salutare” alla mondanità

In una lettera del 2017 rivolta agli autori del documentario "Al di qua", dedicato ai senza fissa dimora di Torino, la testimonianza della sensibilità del Papa verso gli ultimi. Dalla storia di Rodolfo Spagone, morto nella finzione cinematografica e pochi mesi dopo nella realtà, c'è la "sofferenza inimmaginabile di un popolo di fratelli"

Michele Raviart - Città del Vaticano

Dio “rimane in attesa che si manifesti la sua presenza nell’incontro con i fratelli che usiamo chiamare ultimi. Ultimi secondo le graduatorie del mondo, ma primi secondo la novità del Vangelo”. A scriverlo è Papa Francesco, in una lettera del 2017, ma nota solo a partire dell’aprile scorso, in cui manifestava i suoi apprezzamenti per il film documentario “Al di qua”, del regista Corrado Franco, interpretato dai senza fissa dimora di Torino. Un tema tornato in primo piano in questi giorni con la triste vicenda della morte di alcuni senzatetto nei pressi del Vaticano, che aveva sollecitato da parte del Papa – in particolare verso uno di loro, Edwin – un pensiero e una preghiera all’Angelus del 24 gennaio.

"Al di qua" con i senzatetto

Il documentario, selezionato agli Oscar per concorrere alla categoria di Miglior documentario nel 2018, nominato nella cinquina finalista dei Nastri d’Argento 2017, era stato trasmesso dalla Rai la sera di Pasqua dello scorso anno. Nella finzione filmica, la processione per assistere al funerale del senzatetto Rodolfo Spagone è un’occasione per gli emarginati di Torino per riflettere sulla loro vita, sulle circostanze che li avevano portato a vivere in strada, sul loro rapporto con Dio. Un percorso di redenzione simboleggiato dalla levitazione verso il cielo di Rodolfo, che dopo la sua morte “risorge” tra le luci della cappella di Santa Maria della Speranza dell’ospedale Martini, l’unico luogo “a colori” di una realtà raccontata con la durezza del bianco e nero.

Verità e non finizione

A pochi mesi dall’uscita del documentario, in una tragica corrispondenza con la realtà, Rodolfo Spagone è scomparso veramente nel novembre del 2017, all’età di 60 anni. Ed è a partire da questa circostanza, che il Papa esprime la sua riconoscenza per “questa preziosa produzione cinematografica”, in cui il regista e gli operatori “hanno saputo proporre verità e non finzione” e incoraggiandoli a promuovere capillarmente l’opera, definita un “salutare ‘schiaffo’ alla mondanità”.

Rodolfo Spagone sale al cielo al termine di "Al di qua"

Guardare il mondo con gli occhi dei poveri

“La ‘salita al cielo’ del caro Rodolfo Spagone”, scrive il Papa, “è realmente avvenuta. Trova eco nel mio cuore la sua preghiera: ‘Signore dà a ciascuno la sua giusta morte, quel venir meno che procede da una vita in cui ha avuto amore e ancora conoscenza e pena’”. “La sofferenza inimmaginabile di un popolo di fratelli – sottolinea Francesco – ci interroga, interpella senza mezzi termini la nostra credibilità di uomini e di cristiani”. “I loro sguardi – prosegue – si riassumono nell’interrogativo di Emanuel – uno dei protagonisti del documentario – ‘Dov’ è Dio?’ In quel grido esistenziale è Dio stesso che ci interroga”. “In una società lacerata dalla logica del profitto che produce sempre nuove povertà e genera la cultura dello scarto, non desisto dell’invocare la grazia di una Chiesa povera e per i poveri”, conclude il Papa, aggiungendo che “occorre guardare il mondo con gli occhi dei poveri per mettersi a servizio della salvezza di tutti”.

Il ricordo di Edwin

Mai più quindi storie come quella di Edwin, morto di freddo a 46 anni lo scorso 20 gennaio, proprio nei pressi di Piazza San Pietro, “ignorato da tutti” e “abbandonato, anche da noi”, in una vicenda che, “si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto recentemente deceduti a Roma nelle stesse drammatiche circostanze”. Almeno dieci sono infatti le persone senza fissa dimora scomparse a Roma dall’inizio dell’anno a causa dell’inverno, l’ultima delle quali una donna di 54 anni trovata vicino a una roulotte abbandonata alla Magliana tre giorni fa. Tragedie che spesso avvengono nell’indifferenza e coinvolgono persone a cui il Papa, attraverso l’Elemosineria apostolica, dona il suo aiuto concreto. Dalle docce vicino al porticato del Bernini, alla messa a disposizione di Palazzo Migliori e altre due strutture per dare loro riparo, alla distribuzione di tamponi e vaccini, l’obiettivo è sempre quello di non considerare queste persone come una parte esclusa e separata dal resto della società.

Il funerale di "Robertino"

Lo testimoniano storie come quelle di “Robertino” Molinari, che dopo anni vissuti in strada vicino alle Mura Vaticane si era trasferito negli ultimi al dormitorio Binario 95 alla Stazione Termini, dove era amato e benvoluto da tutti. Lì è morto a 64 anni, circondato dal calore dei volontari, ma dopo aver dormito per una vita “davanti a una porta”, come ha ricordato il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa al suo funerale, citando la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone.