Covid, Francesco non celebrerà i battesimi nella Sistina

Papa Francesco battezza un bambino nella Messa in Sistina del 2019 (Vatican Media)

La Sala Stampa vaticana ha annunciato che a causa della pandemia il Papa non impartirà come di consueto il Sacramento a bambine e bambini nella Domenica del Battesimo del Signore

VATICAN NEWS

Anche l’inizio del nuovo anno non si sottrae delle strette imposte dal coronavirus. A essere modificata rispetto al solito sarà la Messa del 10 gennaio prossimo, in cui la Chiesa festeggia il Battesimo del Signore.

“A causa della situazione sanitaria, in via precauzionale – informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede – quest’anno non si celebrerà il tradizionale battesimo dei bambini presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina la domenica del Battesimo del Signore”. I battesimi, conclude la nota, “saranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza”.