Francesco, 84 anni con il mondo nel cuore

In queste ore si moltiplicano gli auguri per il compleanno del Papa. Un mosaico di affetto che raggiunge il Pontefice nell’anno drammatico e “sospeso” della pandemia. Un video ripropone come un album fotografico gli istanti più belli e intensi del Pontificato, i sorrisi, gli abbracci e la vicinanza di un tempo che ora sembra lontano perché il mondo li ritrovi al più presto