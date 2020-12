Francesco: Dio è padre e madre e non smette mai di benedire il mondo

All’udienza generale dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa esorta a non maledire ma a benedire: “Se tutti noi facessimo così - dice - sicuramente non esisterebbero le guerre”

Debora Donnini – Città del Vaticano

Dio è come “un buon padre e una buona madre” che “non smettono mai di amare il loro figlio, per quanto possa sbagliare”. È l’immagine che usa stamani Papa Francesco nella catechesi dell’udienza generale per far capire il senso profondo della benedizione, connessa strettamente alla speranza e all’amore di Dio per ciascuno, anche per gli “irrecuperabili”. Dio, infatti, rimarca il Papa, “non ha aspettato che ci convertissimo per cominciare ad amarci, ma lo ha fatto molto prima, quando eravamo ancora nel peccato”. L’esortazione centrale è dunque quella di imparare da Lui a benedire e non maledire. (Ascolta il servizio con la voce del Papa)

Dio pazienta fino all'ultimo

Proseguendo, dunque, dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, il ciclo di riflessioni sulla preghiera, stamani Francesco si concentra su quella dimensione essenziale che è la benedizione: fin dalla creazione, Dio benedice la vita, nelle prime pagine della Bibbia è un continuo ripetersi di benedizioni, ricorda il Papa, e all’inizio del mondo c’è dunque Dio che ‘dice bene’” e riconosce che la creazione è molto buona. L’essere umano però diventerà una creatura degenere “capace di diffondere il male nel mondo e la morte” ma nulla non potrà cancellare “la prima impronta di bontà che Dio ha posto” nel mondo, nella natura umana, in tutti noi: “la capacità di benedire e il fatto di essere benedetti”, aggiunge a braccio. E la grande benedizione di Dio è Gesù Cristo, il gran dono di Dio, “una benedizione che ci ha salvato tutti”, rimarca ancora, richiamandosi a San Paolo che proclama il disegno d’amore di Dio che “ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo”.

Non c’è peccato che possa cancellare completamente l’immagine del Cristo presente in ciascuno di noi. Nessun peccato può cancellare quell’immagine che Dio ha dato a noi. L’immagine di Cristo. La può deturpare, ma non sottrarla alla misericordia di Dio. Un peccatore può rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino all’ultimo, sperando che alla fine quel cuore si apra e cambi. Dio è come un buon padre e come una buona madre, anche Lui è una buona madre: non smettono mai di amare il loro figlio, per quanto possa sbagliare, sempre.

Le madri in fila per vedere i figli carcerati

Un’immagine di amore che al Papa ricorda quando tante volte ha visto la gente che faceva la fila per entrare in carcere: tante mamme in coda per vedere il proprio figlio carcerato. “Non smettono di amare il figlio”, nota il Papa, e non si vergognano se magari sul bus qualcuno le possa indicare come madri di un carcerato. Forse provano anche vergogna, ma vanno avanti.

E’ più importante il figlio della vergogna, così noi per Dio siamo più importanti noi che tutti i peccati che noi possiamo fare. Perché Lui è padre, è madre, è amore puro, Lui ci ha benedetto per sempre. E non smetterà mai di benedirci.

La grazia di Dio cambia la vita

Una realtà, dunque, strettamente legata alla speranza. “La speranza del mondo risiede completamente nella benedizione di Dio: Lui continua a volerci-bene, Lui per primo, come dice il poeta Péguy, continua a sperare il nostro bene”, sottolinea il Papa che in proposito rimarca come sia un’esperienza forte leggere questi testi biblici di benedizione in un carcere, o in una comunità di recupero: “Far sentire a quelle persone che rimangono benedette nonostante i loro gravi errori, che il Padre celeste continua a volere il loro bene e a sperare che si aprano finalmente al bene”.

Se perfino i loro parenti più stretti li hanno abbandonati perché ormai li giudicano irrecuperabili, per Dio sono sempre figli. Dio non può cancellare in noi l’immagine di figlio, ognuno di noi è figlio, è figlia. A volte si vedono accadere dei miracoli: uomini e donne che rinascono. Perché trovano questa benedizione che li ha unti come figli. Perché la grazia di Dio cambia la vita: ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo.

Concretamente questo si capisce guardando alla vicenda di Zaccheo, in cui tutti vedevano il male mentre Gesù vede un spiraglio di bene. Dalla curiosità di Zaccheo di vedere il Signore, passa la misericordia che lo salva. “Nelle persone reiette e rifiutate, Gesù vedeva l’indelebile benedizione del Padre. Di più, è arrivato a identificare sé stesso con ogni persona bisognosa”, evidenzia il Papa. Nel Vangelo, infatti, tante volte è detto: “ne ebbe compassione”. E in proposito il Papa ricorda il brano del “protocollo finale sul quale tutti noi saremo giudicati, Matteo 25, quando Gesù dice: ‘Io ero lì, io ero affamato, io ero nudo, io ero in carcere, io ero in ospedale, io ero lì’”.

La capacità di benedire

E poiché Dio benedice, anche gli uomini possono rispondere con la benedizione. Ma “non possiamo solo benedire questo Dio che ci benedice”, avverte il Papa perché la chiamata è a benedire “tutto in Lui, tutta la gente, benedire Dio e benedire i fratelli, benedire il mondo e questa è la radice della mitezza cristiana, la capacità di sentirsi benedetti e la capacità di benedire”.

Se tutti noi facessimo così, sicuramente non esisterebbero le guerre. Questo mondo ha bisogno di benedizione e noi possiamo dare la benedizione e ricevere la benedizione. Il Padre ci ama. E a noi resta solo la gioia di benedirlo e la gioia di ringraziarlo, e di imparare da Lui a non maledire, ma benedire.

E Francesco esorta anche a domandarsi se si è abituati a maledire e chiedere al Signore la grazia di cambiare questa abitudine perché “noi abbiamo un cuore benedetto e da un cuore benedetto non può uscire la maledizione”.

Avvento e novena dell'Immacolata

Nei saluti il Papa si è più volte soffermato sul forte tempo liturgico dell’Avvento, iniziato domenica scorsa, perché possa essere per ciascuno un momento di grazia particolare. Ha anche ricordato che in questi giorni si vive la novena dell’Immacolata esortando a affidarsi alla Madre del Verbo incarnato: “Ci protegga dal male - ha detto - e sia segno di sicura speranza!”.

Al termine dell'udienza Francesco ha anche voluto ricordare il martirio di quattro missionarie in Salvador nel 1980 e ha levato la sua voce per la Nigeria, ancora insanguinata da una strage terroristica, chiedendo a Dio che converta il cuore di chi commette simili orrori.