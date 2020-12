Rueda sottosegretario della Terza Sezione della Segreteria di Stato

Francesco richiama in Vaticano il prelato colombiano che per alcuni anni si è occupato dell’organizzazione dei viaggi papali e attualmente presta servizio nella nunziatura a Lisbona. L’arcivescovo Pawlowski diventa “Segretario per le Rappresentanze pontificie”

La “Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede”, Terza Sezione della Segreteria di Stato, istituita da Papa Francesco nel novembre 2017, avrà un sottosegretario: è stato nominato oggi in questo ruolo monsignor Mauricio Rueda Beltz, che per quattro anni - dal febbraio 2016 al luglio 2020 - si è occupato di organizzare i viaggi internazionali del Pontefice e che fino ad oggi prestava servizio come consigliere di nunziatura in Portogallo. Monsignor Rueda, 50 anni, di origini colombiane, prima di arrivare in Segreteria di Stato aveva prestato servizio nelle nunziature in Guinea, in Cile, negli Stati Uniti e in Giordania.

Nello stesso giorno viene reso noto anche un cambiamento di denominazione dell’incarico svolto dal responsabile della Terza Sezione della Segreteria di Stato, l’arcivescovo Jan Romeo Pawlowski, nominato cinque anni fa Delegato per le Rappresentanze pontificie. Da oggi sarà “Segretario per le Rappresentanze pontificie”, con un titolo che lo equipara ai responsabili delle altre due sezioni, il Sostituto e il Segretario per i Rapporti con gli Stati. Una modifica che avviene in previsione di quanto sarà contenuto nella nuova Costituzione apostolica che riforma la Curia Romana, la “Praedicate Evangelium”, attualmente allo studio.

La Terza Sezione si occupa esclusivamente delle questioni attinenti alle persone che lavorano nel servizio diplomatico della Santa Sede o che si preparano ad entrarvi, ed è nata per mostrare l’attenzione e la vicinanza del Papa e dei superiori della Segreteria di Stato al personale di ruolo diplomatico.