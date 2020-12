Monsignor Piretto è il nuovo amministratore apostolico di Istanbul

La nomina di Papa Francesco porta il presule, emerito di Izmir, alla guida della sede vacante del Vicariato di Istanbul e dell’Esarcato per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Una nuova presenza per esprimere la vicinanza alla comunità cattolica della Turchia. E' ciò che si coglie nella nomina che Papa Francesco ha disposto oggi designando il domenicano monsignor Lorenzo Piretto, arcivescovo emerito di Izmir, l'antica Smirne, ed amministratore apostolico della medesima circoscrizione, come amministratore apostolico sede vacante del Vicariato Apostolico di Istanbul e dell’Esarcato per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia. Martedì sera era giunta la notizia della morte a causa del Covid 19 di monsignor Ruben Tierrablanca Gonzalez, vicario apostolico di Istanbul.

Lorenzo Piretto 78 anni appena compiuti, nasce nella provincia di Torino, a Tonengo di Mazzé, diocesi di Ivrea, il 15 dicembre 1942. Entra nel 1958 nel noviziato domenicano di Fiesole in Toscana ed emette la professione religiosa il 16 dicembre 1963 ed è ordinato sacerdote il 4 agosto 1966. Consegue la licenza in teologia a Bologna e il dottorato in filosofia all’Università di Torino nel 1972.



Si dedica all’insegnamento della filosofia nello Studio domenicano di Chieri (1967-1974) e alla Federazione interreligiosa studentati teologici torinesi (Fist) fino al 1982 e negli stessi anni è maestro dei novizi a Chieri.

Nel 1983 inizia la sua missione in Turchia, insegnando italiano e latino all’Università di Marmara di Istanbul. Nell’Ordine dei Predicatori è superiore del convento di Istanbul (1987-2007) e vicario provinciale per la Turchia (1993-2010); dal 2014 è superiore del convento di Izmir. Per quasi trent’anni è parroco della parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Istanbul e direttore del mensile cattolico «Présence». Oltre all’italiano, parla il turco, il francese, l’inglese e il tedesco.

Il 7 novembre 2015, in concomitanza con l'apertura del giubileo degli 800 anni dell'Ordine dei domenicani, viene nominato arcivescovo metropolita di Izmir, succedendo a monsignor Ruggero Franceschini, O.F.M. Cap e il 19 dicembre dello stesso anno riceve l'ordinazione episcopale dall'arcivescovo Boghos Lévon Zékiyan.



L'8 dicembre 2020 Papa Francesco ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Izmir, nominando come suo successore il Rev.do Padre Martin Kmetec O.F.M. Conv., fino ad allora Superiore della Comunità dei Conventuali di Büyükdere, Istanbul.