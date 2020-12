Francesco, il calendario delle celebrazioni delle feste

La Sala Stampa vaticana rende noti gli impegni del Papa per il Natale e l'inizio del 2021. La Messa nella notte del 24 dicembre sarà alle 19.30. Limitata la partecipazione ai riti a causa della situazione sanitaria

VATICAN NEWS

La pandemia determina tempi e modi e l'agenda del Papa non fa eccezione. Così la Messa per la notte della Natività in Vaticano viene anticipata alle 19.30. L'orario figura tra quelli delle celebrazioni che il Papa presiederà durante le feste, fino al 6 gennaio.

La Sala Stampa vaticana ha diffuso date e orari delle cerimonie a partire dalla Messa del 24 dicembre, nella Basilica di San Pietro. Più ordinari gli appuntamenti dei giorni successivi. Il giorno di Natale la Benedizione Urbi et Orbi sarà alle ore 12, mentre giovedì 31 dicembre Francesco celebrerà i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso alle ore 17 nella Basilica vaticana. Venerdì 1 gennaio, Solennità di Maria SS:ma Madre di Dio e 54.ma Giornata mondiale della Pace, il Papa presiederà la Messa in San Pietro alle ore 10. Infine nella Solennità dell'Epifania la Messa sarà alle ore 10, sempre nella Basilica di San Pietro.

Il comunicato precisa inoltre che la partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata, con fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria.

Prima degli appuntamenti delle feste, Francesco presiederà sabato 12 dicembre in San PIetro la Messa per il 125.mo anniversario dell’Incoronazione della Madonna di Guadalupe. Come noto, la Penitenzieria Apostolica, su mandato del Papa, ha esteso l’indulgenza plenaria ai fedeli di tutto il mondo che celebreranno da casa l'avvenimento, giacché la Basilica messicana resterà chiusa dal 10 al 13 dicembre a causa delle limitazioni imposte dal Covid