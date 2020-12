La nostra presunta onnipotenza e il senso del limite: la lezione dei papi

Il dramma della pandemia ci ha messi improvvisamente di fronte alla nostra fragilità. Ma riconoscerci finalmente limitati, nella mani di qualcuno che ci trascende e insieme è sempre con noi, può diventare un importante passaggio del nostro cammino interiore verso un deciso ridimensionamento della nostra presunta onnipotenza. Il tempo di Avvento è per questo una occasione d’oro. Ce lo ricordano, in continuità, i papi del passato

Il meccanismo era molto chiaro già a papa Pio XII che nel radiomessaggio di Natale del 1956 indicava la contraddizione tipica dell’uomo contemporaneo: da una parte la fiducia cieca nel progresso e nella seconda rivoluzione tecnica e industriale, dall’altra il persistere di drammi, miserie, povertà, ineliminabili. Per molti, avvertiva il papa, questa contraddizione potrebbe essere rimossa dall’uomo stesso in totale autonomia…

Ben diversa è invece l'opinione di non pochi altri, che, esasperati dalla contraddizione, ma refrattari a rinunziare al sogno della onnipotenza dell'uomo, vorrebbero sottoporre a revisione anche quei valori che non sono in loro potere, che sfuggono al dominio dell'umana libertà, quali la religione e i diritti naturali. In sostanza, essi stimano ed insegnano che la fondamentale contraddizione del nostro tempo può essere rimossa dall'uomo stesso senza Dio e senza religione. Essa — dicono — non potrà escludersi, finché l'uomo moderno, creatore ed insieme creatura dell'epoca tecnica, non andrà fino in fondo sulla sua nuova strada. E — aggiungono — egli deve persistere nell'opera iniziata di tendere il suo potere sull'essere, senza imporsi limiti e senza riguardo alla religione e all'idea, che da questa deriva, dell'uomo e del mondo. Nel fermarsi in qualche modo a mezza strada, nella ricerca di un qualsiasi compromesso tra religione e mentalità tecnica, essi indicano l'erronea base e la radice della odierna contraddizione. In altre parole, essi rinunziano all'invito del cielo di recarsi a Betlemme, dove l'uomo, soltanto là, può apprendere « ciò ch'è accaduto e che cosa il Signore ci ha fatto conoscere », ossia, la totale ed obiettiva nostra realtà.

Ma l'uomo della «seconda rivoluzione tecnica » non può respingere la chiamata di Dio senza inasprire la contraddizione e le sue conseguenze. L'invito alla verità e la promessa della « pace in terra » vale anche per lui. Chinato in adorazione davanti alla culla dell'Uomo-Dio, egli vedrà la totale verità, e quindi l'armonia del suo universo. Nel Figlio di Dio fatto uomo riconoscerà bensì la dignità della natura umana, ma altresì i suoi limiti; egli riconoscerà che il senso profondo della vita umana e del mondo non riposa su calcolate formule e leggi, ma sul libero fatto del Creatore; egli si persuaderà che soltanto allora possederà veramente «luce» e «vita », quando si legherà alla verità come a qualche cosa di assoluto, che sfavillò per la prima volta nella sua pienezza a Betlemme.

L’uomo deve riconoscere i propri limiti, raccomandava con grande lungimiranza Pio XII. Vero è, le conquiste tecnologiche possono esaltare esattamente come droghe…......Radiomessaggio di Pasqua del 1963. Papa Giovanni è testimone di un progresso sempre più travolgente e dagli esiti sempre meno controllabili…



Nel nome di Dio giusto giudice, invitiamo i responsabili a respingere la tentazione del facile successo.

Negli anni successivi questa corsa non rallenterà, al contrario. Per questo anche papa Paolo VI non mancò di esprimere più volte il suo atteggiamento critico nei confronti di quella esaltazione tecnologica che, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, portò a esasperare atteggiamenti di sopraffazione e spregiudicatezza in campo economico e scientifico. Negli anni della paura atomica l’invito cristiano alla conversione, cioè a invertire la rotta, assumeva un peso inevitabilmente politico, anzi ultrapolitico … Santa Messa per la giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 1971…

Dobbiamo educarci, dobbiamo formarci, dobbiamo rifare la nostra mentalità e la nostra psicologia. Siete voi disposti realmente ad abolire i rapporti di lotta, di odio, di violenza fra gli uomini? Siete disposti davvero ad essere della gente che promuove la pace e vuole che gli interessi diversi, alcune volte contrastanti, non debbano essere trattati né con l'odio, né con la lotta, né con la forza della violenza e del numero?

Ecco, noi dobbiamo educarci a pensare e a volere così. E guardate che sotto questo punto di vista siamo ancora in principio. Perché? Perché siamo da tanto tempo intossicati dal pensiero che soltanto con l'odio, soltanto con la violenza, soltanto per le vie di atto si riesce ad ottenere qualche cosa. Se non si va verso gli atti estremi non si ottiene nulla. Questa è una mentalità che deve essere superata… (…)

Figli e fratelli carissimi, abbiamo noi la forza del perdono?

Sappiamo davvero far diventare la nostra anima così forte, così energica da cedere davanti alla cattiveria altrui? Non l'abbiamo forse ancora. La dobbiamo acquistare. E quantunque tutti i giorni diciamo al Signore: "Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti 'come' - attenti a quel come! - 'come' noi li rimettiamo ai nostri debitori".

Ciò che preoccupa i pontefici di fronte al senso di onnipotenza e alla perdita del senso del limite dell’uomo contemporaneo è il parallelo distanziamento da Dio che a sua volta aggrava sempre più non solo la presunzione di onnipotenza, ma anche le tensioni e le incomprensioni fra gli uomini, aumentando il rischio di conflitti e allontanando sempre più il raggiungimento di una pace giusta su tutta la terra. Giovanni XXIII, Radiomessaggio di Natale del 1958.



In parecchie parti del mondo non c'è orecchio per questo invito. Dove le nozioni più sacre della civiltà cristiana sono soffocate o estinte; là dove l'ordine spirituale e divino viene scosso e si è riusciti ad affievolire la concezione della vita soprannaturale, è ben triste il dover constatare l'initium malorum di cui le testimonianze sono ormai di conoscenza comune. Anche a voler essere cortesi nel giudicare, nello scusare, nel compatire la gravità della situazione atea e materialista a cui alcune nazioni furono e sono soggette e sotto il cui peso gemono, la schiavitù per gli individui e per le masse, schiavitù del pensare, e schiavitù dell'operare, è innegabile. Il Libro Sacro, ci racconta di una torre di Babele che fu costruita nei primi secoli della storia nella pianura di Sennaar; e che finì nella confusione. In parecchie regioni della terra altre di queste torri si stanno fabbricando anche ora: e finiranno sicuramente come la prima. Ma la illusione per molti è grande, e la rovina è minacciosa. Solo l'unità e la compattezza nel rafforzamento dell'apostolato della verità e della vera fraternità umana e cristiana potranno arrestare i gravi pericoli incombenti.

Quasi trent’anni dopo, quando sembrano andarsi affievolendo le minacce nucleari, Giovanni Paolo II cerca di far dialogare fede e scienza. L’autore dell’enciclica Fides et ratio invita un consesso di scienziati a leggere nelle conquiste del sapere proprio gli indizi della piccolezza umana.6 luglio 1985:

Attraverso le scienze naturali, e la cosmologia in particolare, siamo diventati molto più consapevoli della nostra vera posizione fisica nell’universo, nella realtà fisica, nello spazio e nel tempo. Siamo fortemente colpiti dalla nostra piccolezza e apparente insignificanza, e ancor più dalla nostra vulnerabilità in un ambiente così vasto e apparentemente ostile. Tuttavia, questo nostro universo, questa galassia in cui è situato il nostro sole e questo pianeta in cui viviamo, sono la nostra dimora. E tutto in qualche modo serve a sostenerci, a nutrirci, ad affascinarci, a ispirarci, a farci uscire da noi stessi e a farci guardare ben oltre i limiti della nostra visione. Ciò che scopriamo attraverso il nostro studio della natura e dell’universo, in tutta la sua immensità e ricca varietà, serve da una parte a sottolineare la nostra fragile condizione e la nostra piccolezza e dall’altra a manifestare chiaramente la nostra grandezza e superiorità in tutta la creazione: la posizione profondamente elevata che noi godiamo nell’essere capaci di cercare, di immaginare e di scoprire tanto. Siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio.

E dalla percezione della nostra giusta grandezza, alla percezione della grandezza del creatore. E’ come un sillogismo: sentirci piccoli per riconoscerci grandi. Tanto grandi da ammettere qualcuno di più grande. Benedetto XVI, 27 febbraio 2006. Si sta rivolendo ai partecipanti all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita:



Abbiamo enormemente migliorato le nostre conoscenze e identificato meglio i limiti della nostra ignoranza; ma per l'intelligenza umana sembra sia diventato troppo arduo rendersi conto che, guardando il creato, ci si incontra con l'impronta del Creatore. In realtà, chi ama la verità, come voi cari studiosi, dovrebbe percepire che la ricerca su temi così profondi ci pone nella condizione di vedere e anche quasi di toccare la mano di Dio.

