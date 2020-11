Francesco ad Al-Azhar: le religioni, nulla in comune con l’odio

In un tweet il Papa riferisce di una telefonata avuta ieri con il lo sceicco Al-Tayyeb e rilancia il valore della fraternità contro ogni forma di violenza. Analoga replica in un tweet da parte del Grande Imam

VATICAN NEWS

“Riaffermiamo il nostro sostegno alla fraternità umana come soluzione per eliminare la violenza, la discriminazione e l'odio in nome della religione. Le religioni non hanno nulla a che vedere con queste. #FratelliTutti”. Con queste righe postate sull’account @Pontifex, Francesco ha condiviso su Twitter il senso della conversazione avuta ieri con il Grande Imam di Al-Azhar.

Nel tweet, in arabo e inglese, Francesco definisce “un piacere” aver parlato con “mio fratello” lo sceicco Ahmed Al-Tayyeb, il quale da parte sua ha fatto poco dopo eco dal suo profilo Twitter ribadendo il “continuo sostegno alla fraternità umana come mezzo per eliminare la violenza, la discriminazione e l'odio”.

Il Papa aveva incontrato l’ultima volta lo sceicco Al-Tayyeb il 15 novembre dell’anno scorso in Vaticano, durante il quale era stato rievocata la storica firma congiunta apposta ad Abu Dhabi il 4 febbraio precedente in calce al documento sulla Fratellanza Umana, cui aveva fatto seguito in agosto la nascita dell’Alto Comitato incaricato dell’attuazione dei principi della Dichiarazione.

Inoltre il Grande Imam di Al-Azhar aveva inviato un suo delegato all’incontro interreligioso promosso al Campidoglio da Sant’Egidio il 20 ottobre scorso. Mohamed Abdel Salam Abdellatif, segretario dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana, aveva letto in Piazza del Campidoglio il messaggio dello sceicco Al-Tayyeb che evidenziava, oltre ai rischi del coronavirus, quelli generati da un’altra pandemia, più antica e mai debellata, della “discriminazione e del razzismo, malattia che colpisce ed erode la coscienza umana”.