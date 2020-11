Papa Francesco l'8 dicembre non sarà in Piazza di Spagna

A causa dell'emergenza sanitaria il Pontefice ha scelto di compiere un atto di devozione privato nella Solennità dell'Immacolata

"Il prossimo 8 dicembre Papa Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo". Così in un comunicato, la Sala Stampa Vaticana, spiegando che "la scelta di non recarsi nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti".

La storia e la devozione dei Papi

Era l’8 settembre 1857, a dogma già decretato, che Pio IX inaugurava a Roma il monumento dell’Immacolata, in piazza Mignanelli, accanto a Piazza di Spagna. Quasi un secolo dopo, Pio XII iniziava a far depositare ai piedi del monumento un mazzo di fiori ogni 8 dicembre, mentre il suo successore, Giovanni XXIII, l’8 dicembre 1958 per la prima volta usciva dal Vaticano e portava a Maria delle rose bianche, fermandosi, poi, per una preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore: una consuetudine che prosegue ancora oggi.

L'anno scorso, Francesco all'Angelus dell'8 dicembre che precedeva l' Atto di devozione pomeridiano, parlando dell'Immacolata Concezione di Maria ne ricordava ai fedeli tutta la bellezza: un capolavoro pur nella sua umiltà, capace di fare spazio a Dio senza autocompiacimento e pronta a mettersi al servizio del prossimo. Sia modello - aveva detto in quella come in altre occasioni - delle nostre comunità e della nostra vita :

Dio l’ha pensata e voluta da sempre, nel suo imperscrutabile disegno, come una creatura piena di grazia, cioè ricolma del suo amore. Ma per essere colmati occorre fare spazio, svuotarsi, farsi da parte. Proprio come ha fatto Maria, che ha saputo mettersi in ascolto della Parola di Dio e fidarsi totalmente della sua volontà, accogliendola senza riserve nella propria vita. Tanto che in lei la Parola si è fatta carne.