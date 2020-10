L’incontro del Papa con il presidente della Croce Rossa Internazionale

Stamani in Vaticano l’udienza di Francesco al presidente Peter Maurer che successivamente ha incontrato anche il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin

Papa Francesco ha ricevuto stamani il presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Peter Maurer, che ai media vaticani ha sottolineato la convergenza di vedute, di valori e di aspirazione tra la Croce Rossa e la Santa Sede soprattutto nel sostegno alle vittime della guerra e della violenza. Maurer ha anche evidenziato che il punto di vista in comune con il Papa risiede nella volontà di costruire ponti perché si realizzi una società più inclusiva.

“Le divisioni – ha affermato - sono così dolorose nelle loro conseguenze per le popolazioni civili, per i vulnerabili, per i migranti e gli sfollati a causa di guerre e violenze, per le persone colpite dalla corsa agli armamenti, dai cambiamenti climatici, dal sottosviluppo, dall’emarginazione, dalla povertà e dall’ingiustizia”. Infine Maurer ha sottolineato che il titolo dell’Enciclica “Fratelli tutti” può essere considerato il motto dell’opera della Croce Rossa Internazionale.

L’intervista completa al presidente Peter Maurer sarà pubblicata integralmente domani su Vatican News e sull’Osservatore Romano.