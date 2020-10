Il Papa: Fernandez, fedele testimone della Chiesa della Malaysia

In un messaggio di cordoglio per la morte del porporato, Francesco ha ricordato il suo impegno nella promozione del dialogo interreligioso

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

Un “generoso servizio alla Chiesa”. Papa Francesco ricorda così in un messaggio di cordoglio, inviato all’arcivescovo di Kuala Lumpur, Julian Leow Beng Kim, la figura del cardinale Anthony Soter Fernandez, scomparso mercoledì a causa di un tumore alla lingua. Il Papa ne ricorda l’impegno “di lunga data nella promozione dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso”.

Accanto alla Chiesa della Malaysia

Francesco, avendo appreso con “tristezza” della morte del porporato – il primo cardinale della Malaysia -, porge le sue condoglianze a tutta l’arcidiocesi di Kuala Lumpur, sottolineando “la fedele testimonianza al Vangelo” del cardinale Fernandez. “Mi unisco volentieri a voi nella preghiera per il suo eterno riposo. A tutti coloro che piangono la morte del defunto cardinale - scrive il Papa - nella sicura speranza della Risurrezione imparto la mia Benedizione Apostolica come pegno di consolazione e di pace in Gesù Cristo nostro Salvatore”. Le esequie del porporato saranno celebrate sabato 31 ottobre, alle 10.30, nella cattedrale di Kuala Lampur dove, dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di sabato 30, sarà esposto il suo corpo.