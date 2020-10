Francesco al premier Sanchez: la politica, alta forma di carità

Il Papa riceve il primo ministro spagnolo e gli ricorda che la missione del politico è "far progredire il Paese, consolidare e far crescere la nazione". Tra i temi al centro dell’incontro anche l’emergenza sanitaria, il processo di integrazione europea e le migrazioni

Amedeo Lomonaco e Benedetta Capelli - Città del Vaticano

Papa Francesco ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. “I colloqui in Segreteria di Stato – si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - si sono soffermati sui rapporti bilaterali e sulle questioni di comune interesse che riguardano la Santa Sede e la Spagna. È stata pure sottolineata l’opportunità di un costante dialogo tra la Chiesa locale e le Autorità governative”. “Infine, ci si e soffermati su alcune questioni di carattere internazionale, quali l’attuale emergenza sanitaria, il processo di integrazione europea e le migrazioni”. Dopo l’udienza con Papa Francesco, il presidente del governo di Spagna si è incontrato con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati.



La politica è servizio

Papa Francesco ha assicurato a Sanchez che la politica "non è solo un'arte, ma per i cristiani è un atto di carità, nobilita e spesso porta al sacrificio della propria vita". Infatti, ha sottolineato che il politico ha nelle sue mani una missione molto difficile: far progredire il Paese, consolidare la nazione e far crescere il Paese. Fra progredire la nazione, ha sottolineato Francesco, “a volte significa difficoltà di comprensione con i localismi”. Ma forse la cosa più difficile per me - assicura il Papa - "è far crescere la nazione perché lì si entra in un rapporto di filiazione. La patria è qualcosa che abbiamo ricevuto dai nostri anziani e che dobbiamo dare ai nostri figli". Il Papa ha anche detto a Sanchez che è “molto triste quando le ideologie prendono il sopravvento” sul destino dei una nazione. Infine, Francesco ha sottolineato che la politica è servizio e che la sua missione è “una delle più alte forme di carità”. La politica, una delle più alte forme di carità".