Il Papa prega per i bambini uccisi in Camerun: un atto crudele e insensato

Sabato scorso otto bambini sono stati uccisi in una scuola a Kumba, attribuito ai separatisti delle regioni anglofone. L'appello di Francesco è "che le armi tacciano" e sia garantita l'educazione e il futuro ai giovani

Michele Raviart – Città del Vaticano

“Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso a Kumba, in Camerun. Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato, che ha strappato alla vita i piccoli innocenti mentre seguivano le lezioni a scuola”. Questo l’appello di Papa Francesco al termine dell’udienza generale di oggi, in riferimento alla strage in cui otto bambini hanno perso la vita e dodici sono stati feriti in un attacco armato alla scuola bilingue internazionale “Mother Francisca”, attribuito ai separatisti anglofoni nel sud-ovest del Paese.“Che Dio illumini i cuori”, ha ribadito Francesco, “perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le martoriate regioni del nord-ovest e del sud ovest del Camerun possano finalmente ritrovare la pace!”. L’auspicio del Pontefice è “che le armi tacciano e che possa essere garantita la sicurezza di tutti e il diritto di ciascun giovane all’educazione e al futuro”.

Tremila morti negli scontri tra esercito e separatisti

Da tre anni i due distretti anglofoni del Camerun lamentano discriminazioni da parte della maggioranza francofona. Gli scontri tra separatisti e forze governative hanno causato finora più di tremila vittime e almeno 70 mila sfollati. “Chiedo a tutti gli attori armati di astenersi da attacchi contro i civili e di rispettare il diritto internazionale umanitario e quello internazionale sui diritti umani”, ha sottolineato in un comunicato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Le vittime hanno tra i 9 e 12 anni

Il presidente del Camerun Paul Biya ha condannato “il crimine barbaro e vigliacco ai danni di bambini innocenti” e ha assicurato di aver mobilitato tutte le forze di sicurezza per ritrovare i colpevoli e processarli. Le vittime dell’attacco, che non è stato ancora rivendicato, sono alunni di una prima media e avevano tra i 9 e i 12 anni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale e sono in condizioni stabili. Alcuni di loro perderanno l’uso delle gambe.

Le reazioni del Wcc e del vescovo di Kumba

“Il Consiglio mondiale delle Chiese è inorridito dalla notizia del brutale attacco ai bambini dell’Accademia internazionale Madre Francisca di Kumba”, si legge in un comunicato del Wcc e “si unisce alle Chiese e a tutte le persone di buona volontà in Camerun e nel mondo nel condannare questo atto abominevole”, esprimendo inoltre “vicinanza alle famiglie e alle comunità colpite” e una preghiera “per la guarigione dei bambini feriti”. “A causa di questo atto barbaro la gente di Kumba è in lacrime e tutta la diocesi è in lutto”, ha commentato il vescovo della città, monsignor Agapitus Enuyehnoy Nfon. “I nostri cuori sono spezzati perché i nostri figli non ci sono più”, ha aggiunto.