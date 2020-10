Da novembre udienze generali trasmesse dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico

Per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid- 19 ed evitare i rischi per i partecipanti, dal 4 novembre prossimo, l'appuntamento del mercoledì del Papa torna nella Biblioteca del Palazzo apostolico da cui è stata trasmessa fino al 26 agosto

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Dal Cortile di San Damaso in Vaticano alla Biblioteca del Papa: tornano a distanza e senza la partecipazione dei fedeli le udienze generali. Ogni mercoledì dunque, come fa sapere la Sala stampa vaticana, a partire dal 4 novembre prossimo Francesco svolgerà la catechesi dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. "Questo anche a seguito - si legge nel comunicato - della segnalazione di un caso positivo al Covid- 19 durante l’udienza generale di mercoledì 21 ottobre e allo scopo di evitare ogni eventuale futuro rischio per la salute dei partecipanti".

Il 2 settembre scorso la gioia del Papa di ritrovare i fedeli, dopo 189 giorni, nel rispetto delle norme di sicurezza, nello spazio del Cortile di San Damaso, era stata espressa nelle poche parole pronunciate prima di iniziare la catechesi: "Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo. Faccia a faccia. Questo è bello!". Era dal 26 febbraio precedente che Francesco, adeguandosi alle misure sanitarie anticontagio, parlava alla cristianità dallo spazio chiuso della Biblioteca del Palazzo Apostolico dove rientrerà, dunque, a partire dal primo mercoledì di novembre.