Il Papa: la generosità della gente aiuta la Chiesa a progredire

Il 4 ottobre è la giornata della colletta per l'Obolo di San Pietro. “La Chiesa - ha affermato il Papa - continua da sempre ad andare avanti anche grazie all’obolo della vedova, al contributo di tutta quella schiera innumerevole di persone che si sentono guarite e consolate da Gesù e che per questo, per il traboccare della gratitudine, donano quello che hanno”.



Puoi aiutare Papa Francesco donando qui in qualsiasi momento.