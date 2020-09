“Maria ci abbraccia”: così il Papa ai pellegrini della Madonna di Lujan

In un videomessaggio, in occasione del 40.mo Pellegrinaggio della Madonna di Lujan a Centenario, nel sud-ovest dell’Argentina, Francesco ricorda che in tempo di pandemia c’è bisogno del sostegno della Madre

Isabella Piro- Città del Vaticano

“Maria ci abbraccia e ci raccoglie”: con questa preghiera, espressa in un videomessaggio, Papa Francesco si è unito spiritualmente al 40.mo Pellegrinaggio della Madonna di Lujan a Centenario, nella provincia di Neuquén, nel sud-ovest dell’Argentina. L’evento, svoltosi in modalità virtuale a causa della pandemia da coronavirus, ha avuto luogo dal 23 al 26 settembre. “A volte, e non solo a volte – ha detto il Pontefice – il cammino diventa difficile. E in questo momento di pandemia e di numerose minacce per la salute, di tanta paura, di tanti bisogni, è ancora più difficile”. Per questo, ha aggiunto, “abbiamo bisogno che la Madre ci abbracci”. Parole che risuonano anche nel motto del pellegrinaggio, ovvero “Madre, abbracciaci, vogliamo continuare a camminare”.

La Madre che abbraccia tutti

Papa Francesco ha poi ricordato alcune testimonianze: “Una donna mi ha detto che uno dei compiti di una madre è quello di raccogliere i suoi figli. Ed un’altra, alla quale ho chiesto quale dei suoi figli fosse il suo preferito, mi ha risposto: ‘Ho cinque dita sulla mano: se mi fanno male ad una di esse, mi fa male allo stesso modo di un’altra. Sono tutti diversi, ma sono tutti uguali”. “Così fa la Madonna con noi – ha continuato il Pontefice – Siamo tutti diversi, ma Lei è Madre e ci abbraccia tutti”. “Vi accompagna da qui – ha concluso il Papa, prima di impartire la sua benedizione – mi unisco al pellegrinaggio, prego per voi e vi chiedo di non dimenticare di pregare per me”. Il pellegrinaggio si è concluso domenica 27 settembre, con una Messa solenne presieduta da monsignor Fernando Croxatto, vescovo di Neuquén, trasmessa in diretta Facebook sulla pagina diocesana.