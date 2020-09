Il Papa: Dio ha progetti di pace per il Libano

Come annunciato dall'udienza generale di mercoledì, è il cardinale Pietro Parolin a rappresentare Francesco a Beirut in questa giornata universale di preghiera e digiuno. Ti affidiamo il Libano, è la preghiera del Papa letta dal segretario di Stato, perché "realizzi la sua vocazione di messaggio di pace e di fraternità"

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Circondato dai microfoni, mentre la vita di Beirut scorre attorno, il cardinale Piertro Parolin presta la voce a Francesco per parlare al popolo libanese. Un breve messaggio, che il Papa gli ha chiesto di amplificare durante la giornata dedicata alla preghiera e al digiuno per il Libano, nel quale si avverte l'amore di Francesco e ancora prima l'amore e la predilezione di Dio per questo Paese che ancora una volta affronta un momento difficile della sua storia.

Il messaggio di Papa Francesco

“Io infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di sventura per concedervi un futuro pieno di speranza”. Inizia da questa citazione tratta dal profeta Geremia il testo scritto dal Papa per questa occasione. L'attualità e le vicende vissute in passato dal popolo libanese sembrano contraddire questa promessa. Ma Francesco esorta a fidarsi della fedeltà di Dio. "Signore, crediamo che vigili sulla tua Parola, per realizzarla - scrive Papa Francesco -, e vi speriamo, contro ogni speranza o disgrazia".

L'affidamento del Paese a Dio per un futuro di pace

Il messaggio si fa preghiera, di ringraziamento e di richiesta: "Ti ringraziamo per il tuo amore che si è espresso tramite la solidarietà di molti. Ti affidiamo il nostro Paese, il Libano, con il suo popolo, le sue guide religiose e politiche ed i suoi giovani, che realizzi la sua vocazione di messaggio di pace e di fraternità alla quale lo hai chiamato. Amen".