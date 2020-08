Vaticano, le udienze generali riprendono alla presenza dei fedeli

Da mercoledì prossimo le catechesi del Papa si svolgeranno nuovamente con la partecipazione delle persone nel rispetto delle norme sanitarie. Gli appuntamenti di settembre saranno nel Cortile di San Damaso con ingresso libero, "senza bisogno di biglietti"

Non più la Biblioteca del Palazzo Aspotolico, come ormai avviene da mesi, ma in una dislocazione all'interno del Palazzo Apostolico, e soprattutto con la presenza dal vivo della gente, pur in ossequio alle normative anti-Covid. E' la novità annunciata dalla Sala Stampa della Santa Sede che ha riferito di una disposizione della Prefettura della Casa Pontificia per cui, a partire del mese di settembre, le udienze generali torneranno ad avere la partecipazione dei fedeli.

Ingresso libero dalle 7.30

"Seguendo le indicazioni sanitarie delle autorità" le udienze - si legge nel comunicato - "si svolgeranno nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico con inizio alle 9.30". La partecipazione, precisa la nota, "è aperta a tutti coloro che lo desiderano, senza bisogno di biglietti". L'ingresso avverrà a partire dalle 7.30 dal Portone di bronzo, ubicato sul lato destro del Colonnato di San Pietro.