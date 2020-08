La solidarietà di Francesco per gli affamati dello Zambia

Il Papa ha donato 100 mila euro all’episcopato del Paese africano, dove secondo l’Onu 2 milioni e mezzo di persone soffrono per mancanza cronica di cibo. A luglio l’invio tramite la nunziatura di ventilatori polmonari e mascherine per la crisi del Covid-19

Alessandro De Carolis – Città del Vaticano

Bussate e vi sarà aperto, dice Gesù nel Vangelo. Lo ha fatto alla lettera il presidente dei vescovi dello Zambia, monsignor George Lungu, addolorato dalle condizioni in cui versano milioni di suoi connazionali, che non mangiano per una crisi alimentare definita dall’Onu di proporzioni “inaudite” e che ora devono lottare anche contro il coronavirus. La porta cui monsignor Lungu ha bussato recentemente è stata quella del Papa. Che gli ha aperto donando alla Chiesa locale 100 mila euro per le esigenze immediate delle persone più in difficoltà.

Mesi di siccità e inondazioni

Ad annunciare il gesto di Francesco attraverso la pagina Facebook dell'episcopato è stato il segretario generale della Conferenza episcopale zambiana, padre Cleophas Lungu. "Tra le tante richieste che Papa Francesco ha ricevuto – si legge nel post - ha scelto di rispondere a una richiesta dello Zambia. Questo denaro sarà distribuito attraverso le diocesi per raggiungere i più bisognosi, specialmente quelli che hanno sofferto le recenti siccità e le inondazioni”. Una duplice crisi ambientale che va avanti ormai da febbraio.

Covid-19, "il Papa ha salvato vite"

Per fronteggiare le conseguenze della pandemia, a fine di luglio il Papa aveva già inviato al Paese africano, attraverso la nunziatura, tre ventilatori polmonari e migliaia di mascherine chirurgiche, oltre a numerosi prodotti per l'igiene. Una generosità, sottolinea padre Lungu nel suo post, grazie alla quale “sono state salvate delle vite”.