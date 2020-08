Padre Gaid lascia, don Fabio Salerno nuovo segretario del Papa

Si tratta di un normale avvicendamento delle persone, come disposto da Francesco, ha spiegato il direttore della Sala Stampa vaticana

Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Lo ha riferito il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni.



“Nel contesto di un normale avvicendamento di persone, disposto da Papa Francesco per i collaboratori della Curia Romana” - ha affermato Bruni - monsignor Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del Pontefice dall’aprile 2014, conclude il suo servizio. “Mons. Gaid continuerà l’attuale incarico di membro dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana”, l’organismo che promuove i valori proposti nel “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato nel febbraio dell’anno scorso ad Abu Dhabi da Papa Francesco e il grande Imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb.

Don Fabio Salerno è nato a Catanzaro il 25 aprile 1979. È stato ordinato sacerdote il 19 marzo 2011, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito il Dottorato in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense in Roma. Dopo essere stato alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha prestato servizio come segretario della Nunziatura Apostolica in Indonesia e della Missione Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa in Strasburgo, lavorando successivamente presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Don Fabio Salerno affianca il sacerdote uruguayano Gonzalo Aemilius, chiamato lo scorso gennaio a sostituire monsignor Fabián Pedacchio Leániz come nuovo segretario personale del Papa.