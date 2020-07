Il Papa nomina Claudio Gugerotti nuovo nunzio in Gran Bretagna

Il presule veronese lascia la guida della nunziatura in Ucraina cui era stato chiamato nel 2015

VATICAN NEWS

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Gran Bretagna monsignor Claudio Gugerotti, 64 anni, arcivescovo titolare di Ravello, finora nunzio in Ucraina. Succede a monsignor Edward Joseph Adams.

Monsignor Gugerotti è nato a Verona, il 7 ottobre 1955. È stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1982 come membro del clero di Verona e della Società di Don Nicola Mazza. Ha conseguito il Dottorato in Lingue e Letterature Orientali (Università di Venezia-Ca’ Foscari), un Dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali (Pontificio Istituto Orientale, Roma) e ha una Licenza in Sacra Liturgia (Istituto di Santa Giustina, parte del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo).

È stato professore di Patrologia all’Istituto San Zeno a Verona dal 1981 al 1984. Ha insegnato Teologia Orientale e Storia delle chiese d’Oriente all’Istituto di Studi Ecumenici a Verona dal 1982 al 1985, Liturgia Orientale all’Istituto Liturgico Santa Giustina a Padova a alla Pontifica Università Gregoriana, Roma. Ha insegnato Lingue e Letterature Orientali alle Università Statali di Venezia, Padova, Roma e al Pontificio Istituto Orientale, Roma.

Ha prestato servizio alla Santa Sede nella Congregazione per le Chiese Orientali dal 1985, dove è stato nominato sotto-segretario il 17 dicembre 1997. È stato per 11 anni Consultore dell’Ufficio per le Celebrazioni Liturgiche Pontificie. È autore di varie pubblicazioni di studi orientali. Conosce varie lingue moderne e antiche: greco, latino, armeno (classico e moderno), persiano, inglese, francese e russo.

Nel 2001 San Giovanni Paolo II lo ha nominato nunzio apostolico in Georgia, Armenia e Azerbaigian. Nel 2011 Benedetto XVI lo ha nominato nunzio in Bielorussia. Papa Francesco lo ha nominato nunzio in Ucraina nel 2015.