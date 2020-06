Il Papa emerito è rientrato in Vaticano

Benedetto XVI ha fatto rientro nella sua residenza, dopo alcuni giorni trascorsi in visita al fratello malato in Germania

Il Papa emerito ha lasciato dopo le 10 di questa mattina il Seminario di Regensburg, dov'è stato accolto in questi giorni, e si è recato all'aeroporto di Monaco di Baviera da dove è decollato pochi minuti prima di mezzogiorno. Alle 13 è atterrato, e 45 minuti dopo ha fatto rientro in auto nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Si è concluso così dunque il soggiorno in Germania voluto dal Papa emerito per stare accanto al fratello Georg 96.enne ammalato.

Benedetto XVI era giunto giovedì scorso a Monaco di Baviera, accolto dal vescovo Rudolf Voderholzer che lo aveva accompagnato a Regensburg. In questi giorni il Papa emerito ha potuto visitare in più occasioni il fratello e rivedere i luoghi cari alla sua famiglia, in particolare il cimitero di Ziegetsdorf, dove riposano i genitori e la sorella maggiore, e la sua casa di Pentling, alla periferia di Regensburg, che lo ospitò negli anni della docenza all'Università cittadina, e che è ora sede di un Istituto che porta il suo nome.

Tra gli incontri di questi giorni anche quello con il nunzio in Germania, giunto da Berlino, l’arcivescovo Nikola Eterović, che negli anni del Pontificato del Papa emerito aveva svolto l’incarico di segretario generale del Sinodo dei Vescovi.