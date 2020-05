Il Papa nomina il vice camerlengo e il nunzio in Iraq

Monsignor Ilson de Jesus Montanari è stato nominato da Francesco vice camerlengo di Santa Romana Chiesa. Il Santo Padre ha anche nominato nunzio apostolico in Iraq monsignor Mitja Leskovar

Papa Francesco ha nominato vice camerlengo di Santa Romana Chiesa monsignor Ilson de Jesus Montanari, arcivescovo titolare di Capocilla, segretario della Congregazione per i Vescovi. Monsignor Montanari affiancherà il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che il Pontefice, il 14 febbraio del 2019, ha nominato camerlengo, cioè incaricato di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede durante la Sede Vacante e di accertare la morte del Pontefice.

In data odierna, il Papa ha anche nominato nunzio apostolico in Iraq monsignor Mitja Leskovar, Consigliere di nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Benevento, con dignità di arcivescovo. Nato il 3 gennaio 1970 a Kranj, in Slovenia, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2001, ha prestato la propria opera nella rappresentanza pontificia in Bangladesh, presso la Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, e nelle rappresentanze pontificie in Germania e in India.

Novità anche nell'ambito dell'Ordine dei Vescovi. Papa Francesco, nell’udienza concessa al Sostituto per gli Affari Generali il 14 aprile 2020, ha deciso di cooptare nell’Ordine dei Vescovi, equiparandolo in tutto ai cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, il cardinale Luis Antonio G. Tagle, del titolo di S. Felice da Cantalice a Centocelle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. La decisione entra in vigore oggi primo maggio.

Il Santo Padre ha inoltre promosso all’Ordine dei Vescovi il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, assegnandogli il titolo della Chiesa Suburbicaria di Porto-Santa Rufina.