“Vieni, Santo Spirito,

riempi i cuori dei tuoi fedeli

e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Lo Spirito Santo

ha radicalmente trasformato gli Apostoli,

prima chiusi per paura nel Cenacolo,

in ardenti Araldi del Vangelo.

Lo Spirito continua a sostenere la Chiesa

nella sua missione evangelizzatrice lungo i secoli,

suscitando in ogni epoca

testimoni coraggiosi della fede.”