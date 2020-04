Francesco: la dedizione delle donne e i rischi a cui sono esposte

Dopo la recita del Regina Coeli, Papa Francesco dedica un pensiero particolare alle donne e al servizio che molte di loro prestano, in questo periodo, negli ospedali, tra le forze dell'ordine, nei negozi e nelle proprie famiglie. Ma anche i pericoli a cui possono andare incontro nel chiuso delle case. Invita dunque a sostenerle e a pregare per loro

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Dopo la preghiera del Regina Coeli, Papa Francesco, si riallaccia alle parole dette poco prima riguardo alle donne testimoni privilegiate della risurrezione di Cristo e proprio alle donne dedica il suo pensiero. Ricorda quanto molte di loro, dottoresse e infermiere stanno facendo, in questi giorni di emergenza sanitaria, a servizio dei malati, ma anche le donne "agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate nei negozi di beni di prima necessità…, e tante mamme e sorelle e nonne che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili". Quindi ha sottolineato: "A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, che il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie. Che il Signore ci dia il coraggio delle donne, di andare sempre avanti."

Il pensiero di Francesco ai Paesi colpiti dalla pandemia

Papa Francesco ha voluto poi esprimere nuovamente la sua vicinanza a tutti i Paesi colpiti dal coronavirus "in modo speciale- ha detto - l’Italia, gli Stati Uniti d’America, la Spagna, la Francia … la lista è lunga! Prego per tutti loro e non dimenticate che il Papa prega per voi, vi è vicino".