Zampini nominato segretario aggiunto del Dicastero per lo Sviluppo umano

Francesco ha designato il sacerdote argentino che nel dicastero si occupava di economia e finanza, lavoro e movimenti sociali, popolazioni indigene e pace

VATICAN NEWS

Papa Francesco ha nominato ieri, mercoledì 8 aprile, padre Augusto Zampini, 50 anni, segretario aggiunto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, come stretto collaboratore del cardinale Peter Turkson. Il Dicastero, istituito nel 2016, è chiamato a collaborare con il Papa nel promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo alla luce del Vangelo, attraverso la cura per la giustizia, la pace, la salvaguardia del creato, e si occupa anche si tutela della salute, opere di carità, migranti. La notizia è stata pubblicata questa sera dalla Sala Stampa della Santa Sede.



In un’intervista pubblicata due giorni fa il Papa, rispondendo a una domanda su come vive questa emergenza per il Covid-19, aveva detto: “Penso alle mie responsabilità attuali e nel dopo che verrà. Quale sarà, in quel dopo, il mio servizio come vescovo di Roma, come capo della Chiesa? Quel dopo ha già cominciato a mostrarsi tragico, doloroso, per questo conviene pensarci fin da adesso. Attraverso il Dicastero per lo Sviluppo umano integrale è stata organizzata una commissione che lavora su questo e si riunisce con me”.



Il profilo del Segretario aggiunto

Padre Augusto Zampini-Davies è nato a Buenos Aires, il 25 luglio 1969 ed è stato ordinato sacerdote della Diocesi di San Isidro, Provincia di Buenos Aires, il 22 ottobre 2004. Prima di entrare in seminario, ha studiato legge all'Università Cattolica in Argentina (1987-1993), e ha quindi lavorato come avvocato presso la Banca Centrale Argentina e presso lo studio legale internazionale Baker & McKenzie (1993-1997).



Come sacerdote, ha servito in diverse parrocchie e istituzioni in Argentina e in Inghilterra, tra cui Nuestra Señora de Fátima (Dique Lujan, Tigre); Nuestra Señora de La Guardia (Florida, Vicente López); Santa María del Camino (Bajo Boulogne); Nuestra Señora de Fátima (Olivos), San Giovanni Battista (Bath) e Santi Apostoli (Londra).



Formatosi in teologia morale al Colegio Maximo, Universidad del Salvador (2004-2006), ha conseguito un Master in Sviluppo Internazionale (Università di Bath, 2009-10, Chevening Scholar), un dottorato in Teologia (Roehampton University, Londra, 2010-2014, Sacred Heart Scholar), ed è stato ricercatore post-dottorato presso il Margaret Beaufort Institute, Università di Cambridge (2013-2014, Cardinale Hume Scholar). La sua area di competenza è la teologia morale, con particolare attenzione all'economia e all'etica ambientale.



È Honorary Fellow presso la Durham University (Regno Unito), la Roehampton University (Londra, Regno Unito) e la Stellenbosch University (Sud Africa), e dal 2004 è docente in diverse università in Argentina e nel Regno Unito.



Dopo l’istituzione del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, nel 2017, il cardinale Turkson ha invitato padre Zampini a essere il coordinatore dello sviluppo e della fede, un'area che si occupa di economia e finanza, lavoro e movimenti sociali, popolazioni indigene e pace, nuove tecnologie. Papa Francesco lo ha nominato come uno degli esperti al Sinodo dell'Amazzonia celebrato nell’ottobre 2019.