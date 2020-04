La pandemia fa slittare la raccolta tradizionalmente fissata al 29 giugno in autunno, in coincidenza con la festa del Santo di Assisi

VATICAN NEWS

In una dichiarazione il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha affermato che: "In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il Santo Padre ha stabilito che, per quest’anno 2020, la colletta per l’Obolo di San Pietro, che tradizionalmente si svolge intorno alla solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, sia trasferita in tutto il mondo alla domenica XXVII del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi".